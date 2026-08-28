TotalEnergies interrompe relazioni con Arctic LNG 2

La francese TotalEnergies rimane azionista in altre due iniziative legate nel gas in Russia e mantiene il diritto di ricevere 1,3 miliardi di dollari da Arctic LNG 2

Parigi. “Come menzionato in occasione della presentazione dei Risultati del secondo trimestre 2026, TotalEnergies conferma che il trasferimento della sua quota del 10% in Arctic LNG 2 a NordLine (una controllata di Novatek) è stato completato. TotalEnergies quindi non è più azionista di Arctic LNG 2”.

Queste le poche parole scritte nel comunicato stampa della TotalEnergies del 26 agosto 20926.

Come parte dell’accordo di trasferimento, TotalEnergies mantiene il diritto di essere rimborsata da Arctic LNG 2 per la sua quota dei prestiti concessi dagli azionisti al progetto, per un importo di circa 1,3 miliardi di dollari USA. Tale rimborso potrebbe essere attuato in futuro a seconda delle sanzioni applicabili.

La Russia ha concesso a TotalEnergies il permesso di vendere la propria quota nel progetto Arctic LNG 2 in Siberia Occidentale, che ha avuto difficoltà sotto il peso delle sanzioni internazionali.

NordLine, una controllata del produttore indipendente russo di gas Novatek (titolare già del 60% del progetto e che ora passa al 70%), è stata autorizzata ad acquistare la quota del 10% nell’Arctic LNG 2 detenuta da TotalEnergies EP Salmanov, secondo un Decreto firmato dal presidente russo Vladimir Putin nel giugno 2026 e pubblicato mercoledì 26.agosto.2026.

China National Petroleum Corporation, China National Offshore Oil Corporation e Japan Arctic LNG – una joint venture tra Mitsui e Jogmec – detengono ciascuna quote del 10% nel progetto. Tuttavia, hanno sospeso la loro partecipazione dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni nel 2023 in risposta all’invasione russa dell’Ucraina all’inizio del 2022.

La produzione di Arctic LNG 2 è stata stimata in oltre 2,3 milioni di tonnellate di GNL tra gennaio e luglio di quest’anno, secondo la società di ricerca energetica con sede a Mosca Ak-Lab. Il progetto ha prodotto 221.000 tonnellate lo scorso anno e 147.000 tonnellate nel 2024.

Nonostante le sanzioni internazionali imposte alla Russia, TotalEnergies mantiene una quota del 19,4% in Novatek e del 20% in Yamal LNG, il più grande progetto GNL russo, dove Novatek è azionista di controllo.

In base a un contratto a lungo termine con Yamal LNG stipulato nel 2013, TotalEnergies ha diritto a 4 milioni di tonnellate annue di GNL fino al 2032.

Nel presentare i risultati del 2° trimestre dell’azienda a luglio scorso, l’amministratore delegato di TotalEnergies Patrick Pouyanne ha definito ‘strano’ il divieto dell’Unione Europea che impedisce alle aziende con sede in Europa di continuare ad acquistare e vendere gas russo al di fuori del blocco.

Le normative UE approvate lo scorso anno vietano al blocco di importare GNL russo a partire dal 1° gennaio 2027 e di acquistare e vendere GNL russo al di fuori dell’UE.

Arctic LNG 2 si trova sulla penisola di Gydan, nell’Artico russo. Si concentra sul giacimento di gas e condensati di Utrenneye ed è stato progettato per diventare uno dei più grandi progetti di esportazione di GNL della Russia. Lo sviluppo utilizza grandi strutture posizionate per gravità e inizialmente si prevedeva un costo di circa 21 miliardi di dollari.

Il progetto era originariamente previsto per comprendere tre treni GNL con una capacità complessiva di 19,8 milioni di tonnellate all’anno, ciascuno in grado di produrre circa 6,6 milioni di tonnellate all’anno.

Nonostante l’uscita dal progetto Artic LNG2 e le difficoltà generali del settore GNL, TotalEnergies ha riportato risultati solidi per il secondo trimestre 2026. L’uscita è avvenuta in un contesto di forti performance finanziarie complessive per TotalEnergies, spinte dagli alti prezzi delle materie prime.

Abele Carruezzo