IMO, 400 navi e 6.000 marinai non riescono ancora a lasciare il Golfo Persico

(Foto courtesy Press Office IMO)

Sei mesi dopo l’inizio della guerra, l’IMO afferma che fino a 400 navi e 6.000 marinai non riescono ancora a partire in sicurezza

Londra. L’Organizzazione Marittima Internazionale ha emesso un nuovo avviso per la sicurezza dei marinai a dopo sei mesi di guerra USA-IRAN e dopo l’annuncio del Comando Centrale degli Stati Uniti di bonifica dello Stretto di Hormuz dalle mine.

“Mentre alcune navi e i loro equipaggi sono riusciti a lasciare il Golfo Persico, fino a 400 navi con circa 6.000 marittimi non sono riusciti a partire in sicurezza dall’inizio del conflitto”, ha dichiarato il Segretario Generale dell’IMO Arsenio Dominguez in una nuova dichiarazione rilasciata ieri 28 agosto.

Parlando della “crisi dello Stretto di Hormuz”, Domínguez ha chiesto una rinnovata volontà politica e cooperazione, definendo la situazione “irrisolta”.

L’IMO ha avviato il suo ‘corridoio umanitario’ per l’ evacuazione a fine giugno, durato poi appena quattro giorni consentendo a circa 136 navi e 2.900 marinai uscire dal Golfo prima di eventuali altre chiusure dello Stretto. (Art. 26.06.2026, L’IMO sospende il ‘corridoio umanitario’ del Golfo Persico – il nautilus ).



Secondo la nota di ieri dell’IMO – al 26 agosto – ci sono stati 70 incidenti confermati, con 19 decessi di marinai. Non stima quanti dei circa 20.000 marinai intrappolati all’inizio del conflitto siano stati feriti, ma contesta le notizie di libera circolazione, affermando che i marinai non sono ancora in grado di muoversi in sicurezza.

“Invito tutti gli Stati membri e l’industria marittima a collaborare con l’IMO e il più ampio sistema delle Nazioni Unite per promuovere soluzioni pratiche volte a ripristinare la libertà di navigazione attraverso lo Stretto”, ha detto Dominguez. “Il deterioramento della sicurezza marittima in tutto il mondo – dal Mar Nero al Mar Rosso e al Golfo di Aden – è dannoso per tutti noi. Ma è particolarmente angosciante per le migliaia di innocenti marittimi colpiti”.

Il capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, l’Ammiraglio Brad Cooper, ha confermato su X che la posizione degli Stati Uniti è che le “rotte di transito riconosciute a livello internazionale” sono libere da mine. (Art. 28.08.2026, Esercito USA, completato lo sminamento lungo la rotta di navigazione dello Stretto di Hormuz – il nautilus ).



Ancora ieri, il contendere lo Stretto di Hormuz rimane ancora una condizione importante per i colloqui tra Usa e Iran.

Funzionari hanno dichiarato giovedì che l’Iran sta “preparando una lista di condizioni” in risposta agli incontri con mediatori e alti funzionari del Qatar. Sostiene di avere raggiunto un accordo con l’Oman per una nuova operazione temporanea, inclusa una suddivisione delle tariffe e delle responsabilità per lo Stretto di Hormuz. (Art. 26.08.2026, L’Oman pronto all’accordo sul corridoio di navigazione di Hormuz – il nautilus ).





Abele Carruezzo