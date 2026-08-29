L’OFAC avverte il settore marittimo sulle richieste dello Stretto di Hormuz iraniano

Sanctions Risks of Iranian Demands for Strait of Hormuz Passage

Washington. L’U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control ha pubblicato l’aggiornamento al suo Alert del 1° maggio 2026 per fornire ulteriori indicazioni in risposta alle minacce iraniane in continua evoluzione per la navigazione e alle richieste di pagamenti di “pedaggi” e altri requisiti da parte del Governo iraniano o dei suoi rappresentanti in cambio del passaggio sicuro attraverso lo Stretto internazionale di Hormuz.

I cittadini statunitensi e non statunitensi rischiano sanzioni o penalità interagendo con la cosiddetta Autorità dello Stretto del Golfo Persico (PGSA, Persian Gulf Strait Authority ), la Compagnia di Assicurazione Marittima del Golfo Persico (PGMIC, Persian Gulf Marine Insurance Company) e l’Autorità per i Servizi Marittimi HormuzSafe (HormuzSafe Marine Services Authority), anche accettando assicurazioni o altri servizi o rispondendo a richieste di informazioni per garanzie di passaggio sicuro, anche in assenza di pagamento o altro scambio di valore per tali servizi.

E’ proibito qualunque forma di pagamento per garantire un transito sicuro

Quando richiesti, i pedaggi o le tariffe potrebbero includere varie forme di pagamento, tra cui valuta fiat (moneta fiduciaria o a corso legale, dal latino ‘che sia fatto’ per ordine governativo), asset digitali, compensazioni, accordi intergovernativi, scambi informali o altri pagamenti in natura, come donazioni nominalmente benefiche effettuate, ad esempio, alla Mezzaluna Rossa iraniana, a Bonyad Mostazafan o ai conti dell’Ambasciata iraniana.

L’OFAC avverte i cittadini statunitensi e non statunitensi dei rischi di sanzioni derivanti dall’effettuare tali pagamenti o dal sollecitare garanzie di passaggio sicuro dal regime iraniano. Questi rischi esistono indipendentemente dal metodo o dalla struttura di pagamento.

Alert per i fornitori di servizi marittimi

Ai cittadini statunitensi e alle entità straniere di proprietà o controllate dagli Stati Uniti è generalmente vietato, ai sensi delle sanzioni statunitensi, effettuare transazioni dirette o indirette con l’Iran o il Governo iraniano, inclusa la fornitura o la ricezione di servizi, a meno che non siano esentati o autorizzati dall’OFAC.

Le sanzioni statunitensi vietano inoltre, in generale, ai cittadini statunitensi di effettuare transazioni dirette o indirette con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniano, designato come organizzazione terroristica straniera e soggetto a sanzioni ai sensi di diverse normative, tra cui quelle in materia di non proliferazione e antiterrorismo.

Ai cittadini statunitensi è inoltre generalmente vietato interagire con le piattaforme di scambio di asset digitali iraniane, considerate istituzioni finanziarie iraniane bloccate ai sensi delle sanzioni statunitensi.

Inoltre, i soggetti non statunitensi potrebbero essere soggetti a sanzioni per aver effettuato transazioni con il Governo dell’Iran, PGSA, PGMIC, Hormuz Safe o le Guardie Rivoluzionarie che non sono altrimenti esentate o autorizzate per i soggetti statunitensi.

Questo rischio per i soggetti non statunitensi comprende sanzioni secondarie nei confronti degli Istituti finanziari esteri partecipanti, che potrebbero comportare il divieto o la restrizione dell’accesso di tali Istituti finanziari esteri al sistema finanziario statunitense.

I soggetti non statunitensi che interagiscono con le piattaforme di scambio di asset digitali iraniane potrebbero anche rischiare sanzioni per aver operato o supportato i settori finanziari o degli asset digitali iraniani soggetti a sanzioni.

Inoltre, i soggetti non statunitensi potrebbero incorrere in responsabilità civili e penali qualora tali pagamenti inducano soggetti statunitensi, come assicuratori, riassicuratori e istituzioni finanziarie, a violare le sanzioni.

Gli operatori del settore marittimo coinvolti con navi che fanno scalo nei porti iraniani corrono un rischio significativo di sanzioni ai sensi di molteplici Autorità sanzionatorie che prendono di mira il settore marittimo e i porti iraniani, e l’OFAC continuerà a colpire in modo aggressivo i principali settori che generano entrate in Iran, in particolare i settori marittimo, petrolifero e petrolchimico, ai sensi dell’Ordine Esecutivo 13902 e di altre Autorità sanzionatorie.

Le autorizzazioni dell’OFAC non sostituiscono le Autorità di altre Agenzie e Dipartimenti del Governo degli Stati Uniti, comprese le misure restrittive attuate dal Comando Centrale degli Stati Uniti o dal Dipartimento della Guerra.

Abele Carruezzo