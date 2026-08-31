Commando turco riconquista una nave cargo uccidendo 14 pirati somali

(Commando turco in azione; foto courtesy TC Defense)

Il Commando turco riconquista la nave cargo sequestrata, uccidendo 14 pirati

Ankara. Un Commando di stanza sulla fregata militare al largo della costa Somalia ha ripreso la nave cargo Lutuf, che era stata sequestrata quasi due settimane prima dai pirati somali.

La notizia è stata data ieri dal Ministero della Difesa turco, che ha confermato la liberazione – avvenuta sabato 29 agosto – della nave-cargo Lutuf, sequestrata dai pirati mentre trasportava rifornimenti alla base militare Turksom in Somalia.

L’operazione portata avanti dalla Marina Militare turca è durata 10 giorni sostenuta dalle Forze militari somali che hanno monitorato con continuità la nave sequestrata.

Il Ministero della Difesa turco ha dichiarato inoltre di avere respinto le richieste di riscatto dei pirati, che secondo la stampa turca ammontava inizialmente a 10 milioni di dollari e poi abbassata a 2 milioni. di dollari.

La nave Lutuf, da 1.400 dwt, costruita nel 1995 e operante sotto bandiera del Camerun, è stata sequestrata dai pirati nelle acque dell’Oceano Indiano lunedì 17 agosto, a circa 4,5 miglia nautiche a sud di Maraya sulla costa meridionale della Somalia. Secondo le informazioni, almeno otto pirati salirono a bordo della nave e presero il controllo.

L’equipaggio della Lutuf era composto da 10 membri: sei cittadini indiani, un cittadino turco, un georgiano e due guardie di sicurezza serbe.

“Le Forze militari somale hanno preso il pieno controllo della MV Lutuf, che ora ha ripreso in sicurezza il viaggio”, hanno dichiarato le Autorità somale.

Mentre il Ministero turco ha evidenziato che “Gli atti di pirateria sono gravi reati penali con pene severe. Avverte i coinvolti, i loro sostenitori e chiunque sostenga o approvi tali atti che saranno chiamati a rispondere e portati davanti alla giustizia”.

TC Defense, organizzazione mediatica turca che si occupa di questioni militari, zone di conflitto e intelligence open source (OSINT), pensa che i pirati somali stiano ancora detenendo altre quattro navi sequestrate da aprile.

Paesi come Egitto e Pakistan hanno fatto pressione per una soluzione diplomatica per liberare i loro cittadini che si trovano tra i membri dell’equipaggio rapiti.

I funzionari pakistani avevano dichiarato che, poiché le navi sono petroliere, sarebbe troppo pericoloso tentare di riconquistare le navi con la forza.

Il coinvolgimento diretto della Turchia nell’operazione per liberare Lutuf dimostra la determinazione di Ankara a proteggere i suoi crescenti interessi in Somalia, che includono marittimi, militari, energetici e infrastrutture, tra gli altri. Come parte del suo coinvolgimento più approfondito, la Turchia ha schierato le navi della Marina TCG Kemalreis e TCG Yzb nel Corno d’Africa per combattere la pirateria e proteggere le rotte marittime che collegano il Mar Rosso, il Golfo di Aden e l’Oceano Indiano.





Abele Carruezzo