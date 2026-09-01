Shipbuilding, Machinery and Marine Technology apre oggi ad Amburgo

La cantieristica navale al centro della fiera e declinata in tutti settori dello shipping, dall’energia alla digitalizzazione e ai combustibili alternativi

Amburgo. SMM 2026 (Shipbuilding, Machinery and Marine Technology) è la fiera leader a livello mondiale per il settore marittimo. Organizzata ogni due anni presso l’Hamburg Messe und Congress, questa 32ª edizione rappresenta il più importante appuntamento per i leader, gli innovatori e i decisori del settore a livello globale.

L’evento del 2026 – da oggi al 4 settembre – è incentrato sul tema di grande impatto “SMM – guidare la transizione marittima”, con particolare attenzione alla duplice sfida della decarbonizzazione e della trasformazione digitale.

Con oltre 2,300 espositori provenienti da 100 paesi e circa 50,000 visitatori professionali, SMM copre l’intera catena del valore marittimo su 90,000 metri quadrati di spazio espositivo.

La fiera non è solo un’esposizione, ma un polo per conferenze di alto livello, tra cui il Maritime Future Summit e la Green Route, che offrono approfondimenti sulla navigazione sostenibile e sulle soluzioni marittime basate sull’intelligenza artificiale.

Si apre – oggi 1° settembre 2026 – con la conferenza inaugurale di quest’anno, su “Autonomia e Sicurezza: Plasmare un Futuro Marittimo Resiliente e Intelligente”.

Molti i percorsi tematici che saranno trattati: – Percorso Verde (decarbonizzazione); – Percorso digitale (IA e IoT); – Percorso di sicurezza (difesa marittima);- Itinerario di crociere e traghetti ; – Percorso di lavoro, occupazione e professionalità.

La novità di questo SMM 2026 esplorerà “Tutto sui porti”: un evento espositivo dedicato al settore, incentrato specificamente sul futuro delle operazioni portuali, delle infrastrutture resilienti e della logistica a impatto climatico zero. Si riconosce la crescente importanza strategica dei porti come hub energetici, di sicurezza e logistici.

Tra gli eventi di punta consolidati figurano il Maritime Future Summit, che pone l’accento sulla trasformazione digitale del settore, e l’Offshore Dialogue, dedicato all’uso sostenibile degli oceani.

SMM 2026 porrà la sicurezza e la difesa marittima al centro dell’attenzione con una importante conferenza.

La MS&D – International Conference on Maritime Security & Defence, la principale piattaforma internazionale per le tecnologie navali e a duplice uso, promette di fornire risposte.

Gli esperti discuteranno del ruolo futuro dell’industria marittima come fattore stabilizzante, in particolare promuovendo l’uso responsabile delle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale e i sistemi autonomi, in un contesto geopolitico sempre più frammentato.

Importante sarà anche il ‘mercato’ delle carriere marittime: un hub che mette in contatto i migliori datori di lavoro con professionisti qualificati e giovani talenti, offrendo un Career Forum dedicato e “Happy Hour” di networking. La carenza di professionisti qualificati è una delle maggiori sfide del settore marittimo.

Lo sponsor principale di quest’anno è ancora una volta il Registro di Classificazione Navale DNV leader globale fra le società di classificazione dell’industria marittima.

Amburgo, la “porta del mondo” della Germania, con questa manifestazione offre anche una vivace atmosfera sociale dove la tradizione marittima incontra l’avanguardia del modernismo industriale.

Abele Carruezzo