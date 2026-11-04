AEROSPAZIO, IL DAC RAFFORZA L’ASSE INDUSTRIALE TRA CAMPANIA E TURCHIA: FIRMATO L’ACCORDO CON IL CLUSTER OSSA DI ANKARA

A Confindustria Caserta sottoscritto il Memorandum of Understanding tra il Distretto Aerospaziale della Campania e il cluster turco. Tre giorni di incontri istituzionali, business meeting e visite aziendali per favorire nuove partnership, collaborazioni tecnologiche e opportunità di mercato tra le imprese dei due Paesi.

CASERTA – Dalle relazioni internazionali alle alleanze industriali, dalla condivisione delle competenze alla costruzione di nuove opportunità di business. Si rafforza la cooperazione tra il sistema aerospaziale della Campania e quello turco con la firma del Memorandum of Understanding (MoU) tra il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC) e OSSA, il cluster aerospaziale e della difesa di Ankara. L’accordo è stato sottoscritto oggi presso Confindustria Caserta dal presidente del DAC, Luigi Carrino, e dal Chairman di OSSA, İbrahim Yarsan, nell’ambito di una missione incoming che vede la partecipazione di una delegazione di operatori e rappresentanti del sistema industriale turco.

L’intesa rappresenta un nuovo e significativo passaggio nel percorso di internazionalizzazione avviato dal DAC e punta a consolidare i rapporti tra i due ecosistemi industriali, favorendo lo sviluppo di collaborazioni commerciali e tecnologiche, partnership tra imprese, scambi di competenze e progetti congiunti lungo le filiere dell’aeronautica, dello spazio e della difesa.

La giornata si è aperta con gli interventi istituzionali di Luigi Della Gatta, presidente di Confindustria Caserta, Tommaso De Simone, presidente della Camera di Commercio di Caserta e di Unioncamere Campania, e Luigi Carrino, presidente del DAC. Presenti anche i rappresentanti del cluster turco ACA di İzmir e Selman Tokpunar di Invest in Türkiye.

Un percorso di cooperazione costruito nel tempo

La firma dell’accordo con OSSA si inserisce in una strategia di relazioni internazionali che il DAC porta avanti da diversi anni con i principali distretti aerospaziali turchi, in particolare SAHA di Istanbul, OSSA di Ankara e ACA di İzmir.

Il percorso ha avuto una prima tappa il 10 giugno 2024, quando il DAC ospitò a Napoli un incontro con i rappresentanti dell’Ufficio Investimenti della Presidenza della Repubblica di Turchia, esponenti di importanti industrie del settore e del cluster SAHA. All’iniziativa parteciparono anche diverse imprese associate al Distretto campano.

Nel maggio 2025 il DAC organizzò una missione in Turchia, con visite ai cluster SAHA e ACA e incontri con importanti realtà industriali locali, tra cui Baykar, protagonista dell’acquisizione di Piaggio Aerospace e di una collaborazione con Leonardo per lo sviluppo di droni di grandi dimensioni. In quell’occasione fu sottoscritto un primo Memorandum of Understanding con SAHA, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle imprese associate ai rispettivi distretti.

I contatti sono proseguiti nelle successive occasioni internazionali, tra cui il Paris Air Show di Le Bourget, nel giugno 2025, e la fiera IDEF di Istanbul, nel luglio dello stesso anno.

Nel maggio 2026 una nuova delegazione del DAC ha partecipato a SAHA EXPO, con rappresentanti di imprese associate, prendendo parte a incontri B2B e confronti diretti con alcuni dei principali protagonisti dell’industria aerospaziale e della difesa turca: Turkish Aerospace Industries (TAI), Turkish Engine Industries (TEI), Baykar e Roketsan, oltre ai cluster SAHA, OSSA e ACA.

Proprio in occasione di questi incontri è maturata l’iniziativa di una missione incoming in Campania, promossa da OSSA e alla quale si è associato anche il cluster ACA di İzmir. La firma odierna dell’accordo con OSSA dà dunque continuità a un percorso di collaborazione che punta a superare la dimensione degli incontri conoscitivi per favorire rapporti industriali strutturati e duraturi.

Le dichiarazioni dei protagonisti

«Il percorso che ci porta qui è cominciato a Napoli nel giugno del 2024. Da allora abbiamo costruito occasioni di incontro, missioni e collaborazioni con i distretti turchi. Questa mattina, con il memorandum che firmiamo con OSSA, diamo continuità anche al rapporto con il distretto di Ankara», ha dichiarato Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania.

Carrino ha sottolineato anche il valore della scelta di Caserta come sede dell’incontro e delle successive visite sul territorio: «Per conoscere l’aerospazio campano occorre guardare anche alle province e alle aree interne della nostra regione. Dal Casertano al Sannio e all’Irpinia, imprese, università e centri di ricerca contribuiscono, ciascuno con le proprie specializzazioni, alle filiere dell’aeronautica e dello spazio».

Un’attenzione particolare è rivolta alle ricadute economiche e occupazionali che possono derivare dalle nuove collaborazioni: «Per questi territori l’aerospazio può fare molto. Un’impresa che trova un partner con cui sviluppare un prodotto ha una ragione in più per investire qui, in un impianto, in un laboratorio, nella formazione delle persone. E per le ragazze e i ragazzi di questi territori può aprirsi la possibilità di lavorare a un programma internazionale nella terra in cui sono cresciuti».

Il presidente del DAC ha infine espresso l’auspicio che la missione possa tradursi in progetti industriali concreti: «Mi auguro che da Caserta possano nascere progetti ai quali Italia e Turchia contribuiscano ciascuna con il meglio delle proprie competenze, in uno spirito di amicizia e di leale collaborazione».

Il valore dell’iniziativa per il sistema produttivo territoriale è stato evidenziato anche da Luigi Della Gatta, presidente di Confindustria Caserta: «Ringrazio il DAC e il presidente Carrino per aver scelto Confindustria Caserta per questo incontro dedicato all’aerospazio, una filiera in cui la provincia di Caserta e la Campania vantano realtà importanti e possono esprimere ulteriori potenzialità.

La nostra strategia punta proprio su filiere strategiche capaci di affiancare comparti in difficoltà, come l’automotive. Iniziative come questa sono di grande interesse poiché possono favorire nuove integrazioni e portare nuovo business sul territorio».

Per İbrahim Yarsan, Chairman di OSSA, l’accordo rappresenta un’opportunità per consolidare ulteriormente i rapporti tra i due Paesi: «Questo accordo è importante per il rafforzamento della cooperazione commerciale e tecnologica italo-turca. Questa sinergia potrà produrre una significativa crescita delle competenze: siamo due Paesi, uniti da un unico cielo. Insieme possiamo crescere».

Tre giorni di incontri e visite nelle imprese campane

La missione della delegazione turca proseguirà fino al 5 novembre con un programma articolato di incontri B2B e visite tecniche presso alcune delle principali realtà industriali e di ricerca del territorio regionale.

Nel pomeriggio di oggi, dopo la cerimonia di firma e la presentazione dei rispettivi ecosistemi aerospaziali, sono in programma incontri diretti tra le imprese campane e turche, con l’obiettivo di individuare possibili ambiti di collaborazione, esigenze produttive e opportunità di sviluppo congiunto.

Il 4 novembre la delegazione sarà impegnata in un itinerario nell’area Irpinia-Sannio, con visite a LAER, ad Airola, SAB Aerospace, a Paduli, e Powerflex (Mare Group), a Limatola.

Il 5 novembre il programma proseguirà nell’area metropolitana di Napoli e Caserta, con le visite a CTM Avio (Mare Group), ad Acerra, A. Abete, a Nola, al CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, a Capua, e a CMD, a Caserta.

Un percorso di conoscenza diretta delle capacità produttive, tecnologiche e di ricerca del territorio, pensato per favorire il confronto tra le imprese e individuare possibili integrazioni lungo le rispettive catene del valore.

L’iniziativa conferma la volontà del Distretto Aerospaziale della Campania di interpretare l’internazionalizzazione non soltanto come partecipazione alle grandi fiere di settore, ma soprattutto come costruzione di relazioni industriali capaci di generare accordi di fornitura, partnership, joint venture e nuove opportunità di investimento.