Panama, Maersk intende continuare la gestione dell’ex porto di Hutchison

(Porto di Balboa; foto courtesy Autorità del Canale di Panama)

APM Terminals, società operativa portuale con sede all’Aia, nei Paesi Bassi, divisione Trasporti e Logistica della compagnia danese Maersk, ha intenzione di continuare a gestire l’ex porto di Hutchison

Panama City. APM Terminals ha iniziato a gestire il Porto di Balboa dallo scorso febbraio, subentrando alla gestione di CK Hutchison, dopo che il governo di Panama ha deciso di rescindere il contratto di concessione, a seguito di una sentenza di incostituzionalità contrattuale da parte del Tribunale.

La Corte Suprema di Panama ha annullato i contratti di concessione di Panama Ports Company (sussidiaria di CK Hutchison) per inesistenza costituzionale. Di conseguenza, il governo panamense ha affidato la gestione transitoria di Balboa ad APM Terminals e di Cristóbal, sul lato atlantico del Canale, a TiL controllata MSC.

Le società – APM di Maersk su Balboa e TiL di MSC su Cristobal – operano sotto un contratto transitorio fino a 18 mesi (luglio 2027) approvato dal Consiglio dei Ministri di Panama lo scorso febbraio.

Siamo a novembre e di certo si sa che CK Hutchison ha intentato un arbitrato internazionale contro la Repubblica di Panama e contro la Maersk sulla concessione per la gestione dei porti di Balboa e Cristobal, (Art. 04.02.2026, Porti del Canale di Panama: CK Hutchison avvia l’arbitrato – il nautilus e Art. 08.04.2026, CK Hutchison, ora arbitrato contro Maersk – il nautilus ).





L’altro giorno Maersk ha dichiarato ai media di Panama di voler continuare a gestire le strutture portuali in modo permanente attraverso la sua controllata, APM Terminals.

Si aspetta ancora da parte del governo di Panama di indire una gara per la concessione sulla gestione dei due porti.

I media locali riportano una dichiarazione di Antonio Domínguez, presidente di Maersk per l’America Latina e i Caraibi dalla quale si evince le vere intenzioni di Maersk.

Cioè, Maersk considera Panama un hub per le operazioni di APM Terminals, ed è impegnata a garantire la continuità operativa e la stabilità della piattaforma logistica di Panama.

Maersk lamenta che la gestione attuale del porto di Balboa – per i 18 mesi – non è una vera ‘concessione’, ma solo un impegno a mantenere la funzionalità operativa del porto.

Ora Maersk – nella sostanza – chiede di passare a contratti a lungo termine e non intende – insieme a TiL di MSC – di assumerne impegni di lavoro senza sapere se saranno loro gli operatori da luglio 2027 in poi; questo limita investimenti in infrastrutture nei due porti.

La gestione combinata sui due lati del Canale di Maersk e di MSC potrebbe rafforzare le alternative al Canale di Panama, influenzando traffico, rotte e capacità logistica regionale

Maersk mantiene aperta la sua volontà di subentrare in modo definitivo, mentre la disputa legale con Hutchison e le scelte del governo potranno determinare il destino dei porti di Balboa e Cristóbal nei prossimi anni.

Si aspetta solo la gara per l’affidamento delle concessioni; naturalmente dopo le risoluzioni legali con CK Hutchison.

Abele Carruezzo