Trasporto aereo, Rapporto AACO: Le compagnie aeree arabe registrano una perdita di 3,82 miliardi di euro nel 2026, ma sempre con un utile positivo

Doha. L’Arab Air Carriers Organization (AACO), fondata nel 1965 nell’ambito della Lega Araba degli Stati, è l’Associazione Regionale delle Compagnie Aeree Arabe con sede a Beirut, rappresenta e difende i loro interessi comuni a livello regionale e globale, con l’obiettivo di sviluppare operazioni economiche e sicure per i suoi membri.

L’evento della 59ª Assemblea Generale Annuale dell’AACO ha riunito amministratori delegati e rappresentanti senior di compagnie aeree arabe, compagnie partner e partner industriali, insieme a rappresentanti di organizzazioni regionali e internazionali.



La cerimonia di apertura di Doha del 2 novembre ha visto i discorsi del Presidente dell’AGM e del Segretario Generale dell’AACO.

Secondo un rapporto dell’Arab Air Carriers Organization, le compagnie aeree arabe dovrebbero registrare una perdita netta collettiva di 4,3 miliardi di dollari nel 2026.

L’Associazione, che rappresenta 39 vettori in Medio Oriente e Nord Africa, ha diffuso i risultati durante la sua Assemblea Generale Annuale tenutasi a Doha, terminata ieri 4 novembre.

Il rapporto

L’AACO attribuisce la pressione sui bilanci dei membri alle incertezze geopolitiche e alle condizioni finanziarie fluttuanti e prevede anche un calo del 5,2% del traffico aereo merci per i membri associati.

Il rapporto rileva che le performance tra i membri potrebbero variare considerevolmente in base alla posizione degli hub e all’esposizione ai mercati colpiti dai conflitti.

Nonostante le pressioni, l’associazione ha affermato che il settore aeronautico dovrebbe restare redditizio nel 2026, sebbene a un ritmo più lento, poiché i maggiori costi energetici e le continue interruzioni operative pesano sui margini.

Preoccupazioni per il sistema EU-ETS

Durante la riunione di Doha sono state sollevate preoccupazioni riguardo al proposto sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea, con avvertimenti che potrebbe violare lo spazio aereo regionale e creare costi aggiuntivi ingiusti per le compagnie aeree arabe.

E’ stato evidenziato che l’ETS solleva questioni di sovranità, visto che l’Europa ha fissato obiettivi oltre quelli concordati dall’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale (ICAO), esercitando al contempo i propri diritti sovrani.

L’UE ha introdotto le proposte ETS nel 2005 con l’obiettivo di obbligare chi inquina a pagare per le emissioni di gas serra. Il settore aeronautico è stato incluso nell’ETS dell’UE il 1° gennaio 2012, sebbene l’applicazione ai voli da e verso paesi non europei sia stata sospesa nel corso di quell’anno.

Risoluzione AACO su Aviazione e Ambiente

Durante la riunione è stata adottata una ‘Risoluzione sull’aviazione e l’ambiente’ che si oppone all’estensione dell’ETS ai voli in partenza dallo Spazio Economico Europeo (SEE) e diretti in paesi terzi entro un raggio di 5.000 chilometri dall’aeroporto di Francoforte entro il 2029. L’Assemblea Generale ha riaffermato l’importanza di ridurre le emissioni internazionali dell’aviazione attraverso misure efficaci e coordinate a livello globale, evitando al contempo duplici obblighi per le stesse emissioni.



La risoluzione ribadisce la posizione dell’AACO secondo cui l’espansione proposta è unilaterale, extraterritoriale e arbitraria, è incompatibile con la sovranità statale ai sensi dell’Articolo 1 della Convenzione di Chicago.

Si è evidenziato che il raggio dei 5.000 Km. copre paesi dalla Turchia, passando per l’Iraq, fino a Dubai, e fino a Sudan, Egitto e Marocco. Per cui, se l’ETS diventasse legge, i vettori arabi potrebbero affrontare costi doppi per le riduzioni delle emissioni, poiché l’esistente schema di compensazione e riduzione delle emissioni per l’aviazione internazionale richiede già alle compagnie aeree di compensare una parte delle emissioni dei loro voli internazionali.

Infatti, le compagnie aeree sostengono i costi per il Carburante Aeronautico Sostenibile (SAF) nell’ambito di ReFuelEU Aviation e del Mandato SAF del Regno Unito, mentre le riduzioni delle emissioni risultanti non sono riconosciute nell’ambito del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).

Ed ancora, durante l’evento, AACO e SITA hanno firmato un Memorandum d’intesa che rende disponibile alle compagnie aeree membri dell’AACO il programma WorldTracer Bag Mate di SITA per i bagagli smarriti. L’IA gestisce le richieste di bagagli di routine e consegna casi complessi agli operatori aeroportuali, così i passeggeri ricevono i bagagli prima. Il MoU segna il quarto anno consecutivo in cui i partner hanno lanciato un’iniziativa congiunta.

L’Europa

L’Europa rimane una piazza di mercato importante per le compagnie aeree arabe: l’aumento dei voli verso città europee, tra cui Londra Heathrow e Francoforte, offrirebbe ai viaggiatori maggiore flessibilità e migliori coincidenze attraverso Doha, insieme a voli aggiuntivi verso destinazioni in Asia, Africa e Australia. In ottobre, Emirates Air Lines, con sede a Dubai, è atterrata a Helsinki per la prima volta; la nuova rotta giornaliera verso la capitale finlandese rafforza la rete nordica del vettore, che comprende anche Copenaghen, Oslo e Stoccolma.

L’Assemblea Generale – infine – ha adottato una risoluzione che condanna inequivocabilmente tutti gli attacchi contro aeroporti civili, aerei, equipaggi, passeggeri e lavoratori dell’aviazione, e infrastrutture dell’aviazione civile in tutta la regione araba, indipendentemente dai loro autori, motivi o pretesti usati per giustificarli.



La risoluzione ha affermato che gli aeroporti civili non sono campi di battaglia e gli aerei civili non sono obiettivi militari, e che passeggeri e lavoratori dell’aviazione devono essere protetti dalle conseguenze dei conflitti armati. Ha sottolineato che l’aviazione civile non deve essere utilizzata come mezzo di pressione, intimidazione o perseguimento di obiettivi militari o politici.

Abele Carruezzo