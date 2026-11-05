L’industria marittima esorta Trump a lasciare scadere la deroga al Jones Act il 15 novembre

(Foto courtesy AMP)

L’American Maritime Partnership (AMP) scrive alla Casa Bianca nel giorno delle elezioni di metà mandato sul Jones Act

Washington. L’American Maritime Partnership (AMP) sta sollecitando il presidente Donald Trump a lasciare scadere la deroga d’emergenza al Jones Act il 15 novembre, avvertendo che quasi otto mesi di esenzioni non sono riusciti a ridurre i prezzi del carburante e a minare gli investimenti nell’industria marittima statunitense.

L’American Maritime Partnership (AMP) è coalizione di interessi dell’industria marittima dedicata a mantenere il requisito del Jones Act di essere costruiti e di proprietà statunitensi navi con equipaggio statunitense che trasportano merci o passeggeri.

La presidente dell’AMP, Jennifer Carpenter, sostiene che estendere nuovamente la deroga sarebbe in conflitto diretto con l’obiettivo dichiarato dell’amministrazione di ristabilire il dominio marittimo americano.

“La deroga ha risposto a una straordinaria crisi energetica, ma dopo otto mesi, il bilancio è chiaro: la continuazione della deroga rischia di limitare la vostra (riferita all’amministrazione Trump) ambiziosa agenda di scatenare investimenti che ristabiliranno il dominio marittimo americano”, si afferma nella lettera.

I fatti

L’amministrazione Trump ha emesso per la prima volta l’esenzione il 17 marzo scorso per fronteggiare la crisi del mercato energetico causata dalla guerra con l’Iran. La misura consente temporaneamente alle navi con bandiera straniera di trasportare determinati carichi tra porti statunitensi, un’attività normalmente riservata alle navi americane qualificate ai sensi del Jones Act.

L’amministrazione successivamente ha esteso la deroga due volte, l’ultima ad agosto, quando ha introdotto nuovi requisiti per la revisione dei movimenti di singole navi straniere.

L’appello

L’appello di AMP, in rappresentanza anche di operatori navali, cantieri navali, aziende di dragaggio e organizzazioni sindacali marittime, comprende tra gli altri rappresentanti di Crowley, Matson, Kirby, TOTE, Pasha Hawaii e degli American Waterways Operators.

Si chiede pertanto all’Amministrazione Marittima di determinare se siano disponibili navi statunitensi qualificate prima che le navi straniere possano essere autorizzate a trasportare merci nazionali.

AMP – pur riconoscendo – che il processo rivisto abbia ridotto l’attività delle navi straniere permettendo al contempo al carico essenziale di continuare a spostarsi. Tuttavia, l’organizzazione sostiene che anche la deroga più ristretta sta causando danni duraturi al settore.

Il riferimento è alla deroga che non ha portato nessun beneficio ai consumatori americani; anzi si riscontra che nessuna riduzione dei prezzi al dettaglio del carburante è attribuibile proprio alla deroga: la benzina rimane sopra i 4 dollari al gallone a livello nazionale e il diesel oltre i 6 dollari al gallone.

L’organizzazione AMP sostiene che permettere a navi straniere di entrare nei commerci interni del Paese non risolve i problemi di fondo che guidano i prezzi dell’energia, inclusi rotte marittime globali interrotte, scorte limitate e economia limitata.

Sul caso delle tariffe portuali negli scali statunitensi si riporta l’ampia analisi del Gruppo Grimaldi nell’art. 31.10.2026, Grimaldi sulle tariffe portuali statunitensi – il nautilus .



Le preoccupazioni di AMP

Ed ancora , l’AMP solleva preoccupazioni per il coinvolgimento di interessi marittimi stranieri, ed afferma – nella lettera – che oltre il 28% dei viaggi di deroga segnalati riguarda navi o aziende direttamente collegate alla Cina.

La lettera fa riferimento specifico al colosso marittimo cinese COSCO e solleva preoccupazioni più ampie riguardo alle navi che operano in commercio interno con equipaggi stranieri, inclusi i marinai russi.

La preoccupazione più forte sollevata nella lettera riguarda l’impatto sugli investimenti marittimi futuri. Infatti, AMP afferma che gli operatori del settore hanno registrato oltre 2,6 miliardi di dollari in ritardi in investimenti riguardanti nuove navi e l’espansione dei cantieri navali.

La decisione ora spetta all’amministrazione Trump. Secondo le attuali linee guida della Dogana e della Protezione delle Frontiere, il carico trasportato secondo la deroga esistente deve essere caricato prima delle 23:59 ora orientale del 15 novembre.

L’AMP sostiene – infine – che armatori e finanziatori hanno bisogno di fiducia nella domanda di carico nazionale a lungo termine prima di impegnare capitali in navi e infrastrutture che potrebbero rimanere in servizio per decenni. L’organizzazione cita inoltre oltre 700 milioni di dollari in investimenti pianificati ai sensi del Jones Act per navi draghe, che sono stati rinviati a causa dell’incertezza riguardante la deroga.

Abele Carruezzo