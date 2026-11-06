Arsenio Dominguez confermato per un secondo mandato all’IMO

(Foto courtesy IMO press)

Londra. Il Consiglio dell’IMO ha deciso di estendere il mandato del Segretario Generale Arsenio Domínguez per un secondo mandato quadriennale, dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2031. Anche se si riscontrano alcuni fallimenti dell’Organizzazione nell’adozione del fondamentale Quadro Net-Zero e la crescente crisi di sicurezza che minaccia la navigazione commerciale.

Annunciando la decisione il 4 novembre durante la 138ª sessione del Consiglio a Londra, il Presidente del Consiglio, Sig. Victor Jimenez (Spagna), si è congratulato con il Segretario Generale a nome del Consiglio dell’IMO e ha confermato che la decisione sarà sottoposta all’Assemblea dell’IMO per l’approvazione quando si riunirà alla fine del 2027.

L’approvazione arriva in un momento particolarmente difficile per l’Agenzia Marittima delle Nazioni Unite, che ha faticato a costruire un consenso sulle normative climatiche mentre affronta le crescenti minacce alla libertà di navigazione e alla sicurezza dei marinai imbarcati sulle navi dentro lo Stretto di Hormuz. Si contano 129 incidenti marittimi nello Stretto di Hormuz e nel più ampio Medio Oriente dall’inizio della guerra in Iran a febbraio, con 24 marinai uccisi al 5 novembre.

L’IMO è sotto pressione per gli accordi sui carburanti e sulle misure di tariffazione delle emissioni di gas serra per il trasporto marittimo internazionale. Gli Stati Uniti e diversi paesi produttori di petrolio si sono fortemente opposti alla proposta, in particolare al suo meccanismo di tariffazione delle emissioni, mentre i sostenitori hanno sostenuto che regolamentazioni coordinate a livello globale fossero essenziali per ridurre le emissioni marittime ed evitare un mosaico di requisiti regionali concorrenti.

Poi vi è la questione della sessione straordinaria sospesa del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino per un anno, lasciando le normative proposte ancora da approvare. La sospensione ha rappresentato un duro colpo per anni di negoziati internazionali volti a stabilire un quadro normativo globale per la transizione del trasporto marittimo dai combustibili fossili.

Un anno dopo, permangono ancora le divisioni irrisolte; i negoziatori sono previsti per riunirsi entro la fine del mese, in vista dell’85ª sessione del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino, dal 30 novembre al 3 dicembre. Una sessione speciale per esaminare l’adozione del quadro è provvisoriamente programmata per il 4 dicembre prossimo.

Aprendo la riunione del Consiglio, Domínguez ha nuovamente condannato le minacce che affrontano la navigazione commerciale in Medio Oriente e in altre zone di conflitto, tra cui il Mar Rosso e il Mar Nero e rivolgendosi al Consiglio ha dichiarato:

“Sono profondamente grato ai Membri del Consiglio e a tutti i Membri dell’Organizzazione per la loro continua fiducia e sostegno. Rimango impegnato a seguire le vostre indicazioni e a contribuire ai nostri sforzi collettivi a sostegno della navigazione globale e dei marittimi”.

Arsenio Dominguez è il decimo Segretario Generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale. È stato eletto per la prima volta dal Consiglio dell’IMO, composto da 40 Stati Membri dell’IMO, alla sua 129ª sessione nel luglio 2023 per un mandato di quattro anni iniziato il 1° gennaio 2024. La sua elezione è stata approvata dall’Assemblea IMO alla 33ª sessione nel dicembre 2023.

Abele Carruezzo

(Il Consiglio dell’IMO, composto da 40 Stati Membri, ha tenuto la sua 138ª sessione (2-6 novembre) presso la sede dell’IMO a Londra; foto courtesy IMO press)