Interferry annuncia nuovo Consiglio di Amministrazione alla Conferenza del 50° Anniversario a Bangkok

Bangkok-Mentre Interferry conclude con successo la sua conferenza per il 50° anniversario a Bangkok, l’associazione globale che rappresenta l’industria dei traghetti annuncia l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, votata durante l’Assemblea Generale Annuale (AGM) tenutasi in concomitanza con conferenza.

Dopo il voto dell’AGM, Interferry accoglie quattro nuovi membri nel suo Consiglio di Amministrazione per un mandato di quattro anni, ciascuno con una preziosa leadership e competenze operative: – Robert Blažinović, Presidente del Consiglio di Amministrazione / CEO, Jadrolinija (Croazia), con una vasta esperienza in politica economica, trasformazione digitale e transizione della flotta verde. – Erik Bombard, Vicepresidente delle Operazioni, Catalina Express (USA), Master Mariner abilitato con decenni di esperienza nella sicurezza marittima e nelle operazioni navali. – Chris Carbone, Amministratore Delegato, Spirit of Tasmania (Australia), un dirigente di prestigio in logistica e operazioni che guida importanti iniziative di espansione della flotta. – Kasper Moos, Amministratore Delegato, P&O Ferries (UK), Master Mariner e dirigente esperto con oltre 30 anni di esperienza nella leadership internazionale nei traghetti e nel settore marittimo.

Interferry ringrazia i Membri uscenti del C.d.A. per la loro eccezionale dedizione e il loro impegno di lunga data verso il settore globale dei traghetti.

Il CEO di Interferry, Mike Corrigan, ha espresso la sua soddisfazione per l’evento fondamentale e per la direzione dell’organizzazione: “Sono estremamente soddisfatto del successo della nostra conferenza per il 50° anniversario a Bangkok e del forte spirito collaborativo dimostrato tra i nostri membri. Mentre il nostro settore affronta importanti requisiti normativi, compie i prossimi passi verso la decarbonizzazione e rimane fermo nel suo impegno per la sicurezza, Interferry continua a mantenere una forte rotta, guidata da competenze unificate e dedizione da tutto il mondo”.