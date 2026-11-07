La U.S. Coast Guard detiene il MSC Poesia nel porto di Miami

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Miami. Una squadra di Controllo Statale Portuale della Guardia Costiera degli Stati Uniti di Miami ha fermato domenica la nave MSC Poesia dopo aver individuato delle carenze durante un’ispezione presso il Porto di Miami.

“La Guardia Costiera attualmente non può commentare i dettagli di un esame di Controllo dello Stato Portuale (PSC) in corso, ma abbiamo identificato carenze nei sistemi a bordo della nave che stiamo affrontando con la MSC”, ha dichiarato il Capitano Frank Florio, Comandante del Settore della Guardia Costiera degli Stati Uniti a Miami.

La nave rimane trattenuta al Porto di Miami finché le carenze non saranno corrette e non sarà autorizzata alla partenza.

Attraverso il suo programma di Controllo dello Stato Portuale, la Guardia Costiera ispeziona le navi commerciali con bandiera straniera che visitano i porti statunitensi per verificare il rispetto dei requisiti applicabili di sicurezza, protezione e ambiente. Quando viene identificata una mancata conformità sostanziale, la Guardia Costiera può trattenere un’imbarcazione fino a quando non vengono corrette le carenze che impediscono la sua partenza.

-USCG-

La Msc ha confermato di aver cancellato la crociera dopo non essere riuscita a risolvere in tempo per la partenza una “questione regolamentare”. Né la compagnia né la Guardia Costiera hanno fornito ulteriori dettagli.

La prima ispezione riguardava la cd “expanded examination of the vessel”, cioè la “verifica della conformità della nave da crociera agli standard internazionali e alle normative statunitensi”; il secondo comunicato della US Coast Guard dichiara il fermo della nave adottato per motivi legati a carenze nei sistemi di bordo.

La Msc Poesia ha una capacità di oltre 3.200 passeggeri e più di 1.000 membri dell’equipaggio.

La compagnia ha comunicato la cancellazione del viaggio, scusandosi con gli ospiti e confermando la piena collaborazione con le Autorità.

Ai passeggeri è stato promesso il rimborso integrale del prezzo della crociera, insieme all’assistenza necessaria per organizzare il rientro. Per consentire a tutti di predisporre soluzioni alternative.

La Msc Poesia era già stata ispezionata dalla Guardia costiera nell’aprile 2026. Secondo quanto riportato da The Maritime Executive, in quell’occasione erano state rilevate criticità relative alla prontezza operativa delle dotazioni di salvataggio, senza che venisse disposto il fermo della nave.

Non è stato però stabilito alcun collegamento tra quelle osservazioni e le carenze riscontrate durante l’ispezione attuale.

Restano da chiarire quali sistemi abbiano determinato il provvedimento e quanto tempo sarà necessario per ripristinarne la conformità.

Al momento non risultano comunicazioni di MSC su eventuali modifiche al programma. Prima di riprendere il mare, la nave dovrà comunque ottenere il via libera della Guardia Costiera.

E’ inutile fare ‘fughe in avanti’ sulle possibili cause del fermo relativo alle carenze dei sistemi di bordo della MSC Poesia. Le congetture per essere presenti a tutti i costi sui social non servono a niente riguardo la sicurezza della navigazione.

Abele Carruezzo