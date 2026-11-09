Petroliera in fiamme dopo un attacco nello Stretto di Hormuz

(Screenshot courtesy della petroliera in fiamme by Open Source Intel su X @Osint613)

Due petroliere sono state attaccate nello Stretto di Hormuz, inclusa una che ha preso fuoco. Intanto l’Iraq ha raggiunto accordi con gli USA per l’esportazione di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz

Londra. Si tratta della Navig8 Messi, una petroliera delle due, di proprietà indiretta della ADNOC L&S con sede negli Emirati Arabi Uniti, identificata provvisoriamente da Open Source come la nave colpita dall’IRGC a nord-ovest di Khasab, Oman, durante un transito in uscita dallo Stretto di Hormuz; la nave ora è in fiamme. La nave era stata colpita una volta in agosto, riparata e tornata sulla stessa rotta commerciale.

L’UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations Centre) ha ricevuto – ieri – una seconda segnalazione in ritardo su un incidente nello Stretto di Hormuz. L’Ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia di una petroliera ha riferito che la nave è stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre transitava in uscita attraverso lo Stretto di Hormuz. Tutto l’equipaggio è al sicuro e non vi è alcun impatto ambientale segnalato; l’UKMTO consiglia alle navi di transitare con cautela e di segnalare qualsiasi attività sospetta, mentre le autorità indagano.

La presenza iraniana nello Stretto è costante e attiva, secondo UKMTO. “Gli attacchi dell’IRGC, tentativi di attacchi e/o attività di molestie sono persistenti, inclusi sorvoli UAV, sorveglianza mirata delle navi mercantili e occasionali chiamate VHF”, riporta l’agenzia. “Queste azioni continuano a dimostrare l’intenzione dell’Iran di affermare la presenza lungo le principali rotte di transito e mantenere la pressione sulle navi in transito”.

Anche le Forze USA hanno preso di mira e messo fuori combattimento un bulker legato all’Iran; si tratta della nave da carico Huda (24.993 dwt), registrata a St. Kitts e Nevis. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che l’equipaggio della nave aveva ignorato ripetuti avvertimenti e tentato di violare il blocco navale statunitense sui porti iraniani.

Il CENTCOM ha dichiarato di aver ordinato all’equipaggio di “abbandonare gli spazi mirati” a bordo della nave prima dell’attacco.

Intanto, l’Iraq ha raggiunto accordi con gli Stati Uniti per consentire le esportazioni di petrolio iracheno attraverso lo Stretto di Hormuz tramite una rotta marittima vicino all’Oman; lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Fuad Hussein in un’intervista ad Al Jazeera.

Ha detto che le perdite dell’Iraq a causa della guerra in Iran e le interruzioni alle esportazioni di petrolio avevano raggiunto i 60 miliardi di dollari.

Le esportazioni petrolifere irachene sono riprese in ottobre dopo un forte calo il mese precedente. Le esportazioni sono salite a circa 3,5 milioni di barili al giorno rispetto ai 2,65 milioni di barili al giorno di settembre, secondo i funzionari energetici iracheni.

Ed ancora, alcune compagnie petrolifere stanno cercando l’approvazione dal governo degli Stati Uniti per utilizzare alcune petroliere sanzionate per il loro coinvolgimento nel trasporto di petrolio illecito, nel tentativo di affrontare una crisi di imbarcazioni e abbassare i prezzi.

I funzionari del Tesoro USA stanno esaminando le domande e potrebbero emettere autorizzazioni caso per caso, anziché con un’esenzione generale; le domande riguardano circa 50 delle circa 1.600 navi attualmente autorizzate dagli Stati Uniti.

Abele Carruezzo

(L’ultimo Attacco n. 200 segnalato dall’UKMTO)