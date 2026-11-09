Top Glory Marine introduce un portale delle navi per rifiuti navali

Glory Marine (TGM) ha lanciato un ‘Portale Navi’ basato sul web, per processare informazioni sullo smaltimento dei rifiuti

Amburgo. Il portale è stato concepito e progettato per risparmiare tempo ai gestori e agli equipaggi semplificando il modo in cui vengono riportate le informazioni sullo smaltimento dei rifiuti. Il portale offre una via diretta online per inviare richieste di smaltimento e rapporti settimanali sulle scorte.

Portando le informazioni sui rifiuti delle navi in un unico sistema online, il Vessel Portal riduce il traffico email e la necessità di domande di approfondimento, fornendo al contempo a TGM le informazioni necessarie per elaborare più rapidamente le richieste di smaltimento.

Le navi possono fornire informazioni sui rifiuti in modo frequente insieme al loro orario di partenza.

Questo offre al TGM un quadro più chiaro sia delle esigenze della nave sia dei suoi movimenti, permettendo di valutare prima le opzioni di smaltimento adeguate e aiutando i gestori delle navi a evitare di dover organizzare la raccolta dei rifiuti con poco preavviso o in un porto meno adatto più avanti nel viaggio.

Silke Fehr, direttore generale di Top Glory Marine, ha dichiarato: “Sappiamo quanta amministrazione i manager delle navi e l’equipaggio devono già gestire, e la segnalazione dei rifiuti non dovrebbe aggiungere più lavoro del necessario. L’obiettivo era rendere tutto più veloce e semplice nella procedura: la nave inserisce direttamente le informazioni e abbiamo ciò che serve per iniziare a gestire la richiesta”.

“Avere queste informazioni prima – ha aggiunto Silke Fehr – significa anche che possiamo guardare avanti con il responsabile della nave e trovare il punto più pratico per lo smaltimento. Questo fa risparmiare tempo a tutti e riduce il rischio di dover organizzare la raccolta dei rifiuti con poco preavviso o in un porto meno adatto più avanti durante il viaggio”.

Top Glory Marine Service è il primo fornitore di piattaforme per la gestione dei rifiuti navali a livello mondiale. La piattaforma collega aziende di smaltimento dei rifiuti, armatori e gestori navali. Utilizzando economie di scala e personalizzando le strategie di scarico per ogni singola nave.

L’obiettivo di TGM è promuovere la sostenibilità durante tutto il processo di gestione dei rifiuti e generare efficienze sostenibili per i suoi clienti e fornitori in modo completamente trasparente, misurabile e sostenibile, nel rispetto degli Allegati della Marpol.

Abele Carruezzo

(Silke Fehr, Managing Director di Top Glory Marine; foto courtesy TGM)