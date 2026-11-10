COP31 accende l’interruttore su ‘l’era dell’elettricità’

La COP31, ad Antalya, sarà l’epicentro delle azioni più concrete per salvaguardare il futuro condiviso dell’umanità, in mezzo agli impatti crescenti della crisi climatica globale e delle incertezze geopolitiche

Antalya. Definita dalla Turchia come la “COP del Futuro” con l’obiettivo di una visione per elevare l’azione climatica oltre le promesse astratte e gli impegni scritti, trasformandosi in un’era verificata, misurabile e sostenibile di attuazione sul campo.

Il principio chiave di questa decima edizione COP 31 si basa su: “l’impegno è una dichiarazione d’intenti, ma l’attuazione è fiducia”; la Presidenza COP31 è determinata a ricostruire questa fiducia globale e a portare un nuovo slancio alla diplomazia climatica sui seguenti tre pilastri

Ricostruire la fiducia attraverso il dialogo

Amplificando le voci delle comunità vulnerabili, dei paesi in via di sviluppo, delle Autorità locali, della società civile e dei giovani, la COP31 promuoverà un quadro di diplomazia climatica equo e inclusivo in cui nessuno resterà indietro.

Responsabilità condivisa attraverso il consenso

Gli obiettivi di sicurezza energetica e climatici non saranno trattati come alternative, ma come elementi complementari. I meccanismi di consenso globale saranno rafforzati sulla base di una giusta transizione verde che rispetti i diritti allo sviluppo di tutte le nazioni.

Trasformare gli impegni in azioni sul campo

Dall’obiettivo globale di elettrificazione “35% entro il 2035” al movimento Zero Waste, e dalla riduzione delle emissioni di metano alla costruzione di città resilienti ed efficienti dal punto di vista energetico, tutti gli impegni saranno supportati da progetti concreti. Attraverso l’istituzione del “Climate Implementation Bridge”, sarà garantita una distribuzione razionale, rapida ed efficace dei finanziamenti climatici.

Da ieri 9 al 20 novembre oltre 150 soggetti sono coinvolti in un programma che unisce istituzioni, cooperazione internazionale, ricerca, territori, società civile e imprese. Tra le aziende si segnala Volvo, Uber, IKEA e Siemens, che con oltre 1,69 trilioni di dollari di ricavi annui sosterranno l’elettrificazione. Anche l”Alleanza Utilities for Net Zero (UNEZA) annuncia un aumento del loro impegno annuale di investimento in rete, rinnovabili e accumulo da 148 miliardi di dollari a 156 miliardi di dollari.

La Presidenza COP31 è impegnata ad intensificare gli sforzi per elettrificare l’economia globale mentre paesi, imprese e investitori parteciperanno Vertice annuale ONU sul clima.

L’Impegno Globale per l’Elettrificazione della COP31, ideato per inaugurare “l’era dell’elettricità”, mira ad aumentare la quota dell’elettricità nel consumo energetico finale da circa il 23% oggi al 35% entro il 2035.

Questo sarà raggiunto attraverso l’elettrificazione dei trasporti, degli edifici e dell’industria e sosterrà gli sforzi globali per migliorare la sicurezza energetica, ampliare l’accesso all’energia e ridurre costi ed emissioni.

L’obiettivo si basa sull’analisi dell’IEA (International Energy Agency) e dell’IRENA (International Renewable Energy Agency) su ciò che è necessario per mantenere il mondo su una via coerente con la limitazione del riscaldamento a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

Il presidente della COP31, Murat Kurum, ha dichiarato: “Abbiamo bisogno dell’obiettivo di ’35 x 35′ perché finora l’elettrificazione non è stata sostenuta da un chiaro obiettivo globale. La crisi energetica di quest’anno ci ha scossi dalla nostra compiacenza e ha dimostrato la vulnerabilità intrinseca della dipendenza dalle importazioni di energia. Elettrificare l’economia globale è ora essenziale per rafforzare la sicurezza energetica, ridurre le emissioni e stimolare la crescita economica”.

Per integrare la base di conoscenza che sostiene l’obiettivo ’35×35′, la Presidenza COP31 ha collaborato con Sustainable Energy for All (SEforALL) per lanciare un nuovo rapporto, The Electrification Opportunity. Il rapporto illustra le sfide e le opportunità dell’elettrificazione per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo.

La COP 31 formalizzerà una nuova coalizione internazionale di finanziamento dell’elettrificazione composta da governi, banche di sviluppo e finanzie private per aiutare le economie emergenti e in via di sviluppo. La Banca Mondiale e la Banca Africana di Sviluppo saranno i primi co-presidenti della Electrify Now Finance Coalition nel 2027.

La Presidenza COP31 ha inoltre stabilito una partnership strategica con l’OCSE, che sostiene la Presidenza della COP31 Turchia, e il Presidente australiano delle Negoziazioni con due note di contributo per la COP31 sul finanziamento dell’elettrificazione e sulle opportunità economiche di un’azione accelerata.

Interessanti saranno le iniziative che la COP 31 ha messo in atto come l’Iniziativa Globale per i Corridoi Merci Verdi, in alleanza con l’International Transport Forum, per costruire corridoi merci più verdi e resilienti. Ulteriori iniziative saranno annunciate durante la settimana, come nei giorni tematici per Città Resilienti (12 novembre), Finanza (13 novembre) e Industria (16 novembre).

Anche l’Italia, con il ‘Padiglione Italia’, è presente a questa decima edizione della COP31 di Antalya, con 55 eventi e oltre 150 soggetti tra promotori, co-organizzatori e partner. Lo spazio realizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, anche con il supporto di Connect4Climate, programma globale della Banca Mondiale, ospiterà un confronto sulle soluzioni per tradurre gli impegni climatici in progetti, tecnologie e investimenti concreti.

Gli appuntamenti italiani affronteranno energia, industria e trasporti, adattamento, foreste, oceani e biodiversità, agricoltura e sistemi alimentari, città, infrastrutture e acqua, insieme a giovani, sviluppo umano e sociale, finanza, tecnologia e innovazione.

Il calendario comprende 14 appuntamenti istituzionali: otto promossi dal MASE, quattro dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), uno dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri e uno dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Altri 40 eventi saranno realizzati con il contributo di amministrazioni territoriali, organizzazioni internazionali, associazioni, università, centri di ricerca, think tank e imprese con lo sguardo rivolto ai giovani e all’educazione climatica, alle competenze per la transizione e alla partecipazione alla costruzione delle politiche climatiche.

Il Padiglione Italia valorizzerà così l’incontro tra competenze scientifiche, capacità industriali, cooperazione internazionale e partecipazione sociale: uno spazio di collaborazione per dare attuazione agli obiettivi climatici attraverso soluzioni condivise, replicabili e orientate a risultati misurabili.

“Con l’accelerazione del cambiamento climatico, la nostra responsabilità condivisa diventa più chiara. La Turchia è onorata di ospitare la COP31 ad Antalya in un momento cruciale per passare dalla negoziazione all’attuazione. Invitiamo tutte le Parti a rafforzare la cooperazione e a trasformare gli impegni in azioni concrete”. Questo è il messaggio del presidente Erdoğan della Repubblica della Turchia, leadership politica per l’azione climatica globale, aprendo l’era dell’elettricità.

Abele Carruezzo

(L’era dell’elettricità inaugurata dal presidente Recep Tayyip Erdoğan; foto courtesy COP31 press Office)