Per attraversare il Mar Rosso, le navi inviano email ai ribelli Houthi

(Foto courtesy UKMTO)

I comandanti delle navi inviano un’email agli Houthi per attraversare il Mar Rosso

Sana’ à. Negli ultimi mesi gli Houthi, che controllano gran parte della costa yemenita sul Mar Rosso, hanno imposto restrizioni e blocchi navali, soprattutto verso navi considerate legate a Stati Uniti, Regno Unito, Israele o Arabia Saudita.

Questo ha reso Bab el‑Mandeb, uno dei passaggi più importanti del commercio mondiale, un’area ad alto rischio. Sembrava un avvertimento di propaganda, ma ora si ha la certezza: gli Houthi verso il controllo dello Stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso.

Gli Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen hanno efficacemente sorvegliato le navigazioni nel Mar Rosso utilizzando un sistema di richiesta spesso trascurato per i capitani che cercano autorizzazioni di transito. (Art. 15.09.2026, Gli Houthi minacciano il blocco navale dello Stretto Bab el-Mandeb – il nautilus).



Alcune compagnie di navigazione consigliano ai comandanti di contattare il Centro di Coordinamento delle Operazioni Umanitarie (HOOC), un’organizzazione istituita dagli Houthi nel 2024, prima di transitare il Mar Rosso, in un contesto di crescente preoccupazione per le restrizioni del gruppo sul traffico commerciale.

Questa pratica sarebbe diventata più comune da quando gli Houthi hanno annunciato il divieto del traffico marittimo da e verso le strutture portuali saudite.

Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal – avendo esaminato la corrispondenza delle email – citata da diverse testate, le navi che vogliono attraversare il Mar Rosso e lo Stretto di Bab el-Mandeb inviano effettivamente email agli Houthi per ottenere un’autorizzazione di transito. Tra le email visionate dal WSJ c’è quella a un portacontainer cinese, la Zhong Cheng Chang Ling: gli Houthi ringraziano per la comprensione dei “criteri del divieto” e concedono il permesso, con un tono quasi burocratico e cordiale e dalla quale si evince la procedura adottata.

La procedura

La richiesta parte dal porto di carico almeno due giorni prima dell’ingresso in acque yemenite.

Il comandante indica dati della nave e rotta; dichiara che né la nave né l’equipaggio hanno legami con Israele, Stati Uniti e Regno Unito; conferma il rispetto dei Regolamenti Internazionali per la Prevenzione delle Collisioni in Mare (COLREG). La mail è indirizzata al Humanitarian Operations Coordination Center (HOOC) di Sana’a che gestisce i transiti.

Risposta e permessi

Gli Houthi rispondono entro 24 ore. Se approvata, viene rilasciato un lasciapassare valido 7 giorni; la nave viene invitata a iscriversi a un servizio gratuito di avvisi via email,

deve mantenere attivo il trasponditore di identificazione (AIS) e posizione e restare in ascolto sul canale radio internazionale di soccorso, VHF 16.

Le navi senza legami con Stati Uniti, Regno Unito o Israele generalmente non sono state tenute a richiedere l’approvazione. Tuttavia, le restrizioni portuali saudite hanno spinto alcuni operatori a richiedere la conferma del passaggio sicuro come ulteriore precauzione.

Molte navi scelgono di non contattare gli Houthi né di chiedere la loro approvazione.

Gli Stati Uniti hanno designato il gruppo come organizzazione terroristica e gli hanno imposto sanzioni. Le Autorità Marittime internazionali consigliano alle navi di non avere rapporti con gli Houthi né di registrarsi presso la HOOC, sottolineando che l’organismo non ha alcuna autorità riconosciuta per regolamentare la navigazione commerciale.

Da quella regione marittima passa tra il 10 e il 12 per cento del petrolio trasportato via mare; l’alternativa rimane il giro intorno al Capo di Buona Speranza, allungando il viaggio di circa due settimane.

Abele Carruezzo

(La email riportata dal WSJ; courtesy WSJ)