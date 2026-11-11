Petroliera carica di diesel attende ordini al largo delle coste statunitensi

(L’Agioi Fanendes; foto courtesy www.marinetraffic.com)

Da ieri la petroliera Agioi Fanendes è ferma al largo della costa orientale degli Stati Uniti oggetto di controverse sul divieto di importazione

Washington. Il Capo dell’Energia dell’amministrazione Trump ha dichiarato – ieri – che gli Stati Uniti sono fiduciosi che il primo carico di diesel russo diretto verso gli Stati Uniti sarà infine venduto sul mercato globale, nonostante la petroliera che lo trasporta sia stata fermata.

I dati di navigazione hanno mostrato martedì che l’Agioi Fanendes si è fermata al largo della costa orientale degli Stati Uniti, passando sa una velocità di 10 nodi a 2 nodi attuali. Il ‘fermo’ è dovuto all’avvertimento di un governatore degli Stati Uniti e di legislatori sulla legalità dello sbarco negli Stati Uniti.

La Chemical/Oil Products Tanker (IMO 9798375) battente bandiera di Malta lunga 183.06 mt., larga 32,20 mt., è stata caricata con 40.000 tonnellate metriche di diesel a bassissimo contenuto di zolfo nel porto baltico russo di Primorsk il 22 ottobre, secondo i dati di spedizione LSEG, con una consegna prevista per il 7 novembre. (Art. 24.10.2026, Una nave greca con il diesel russo naviga verso gli USA – il nautilus).



La società greca, la Eastmed, che gestisce la nave, ha dichiarato che la Agioi Fanendes stava procedendo in attesa di ordini e che un porto di scarico non era ancora stato nominato o finalizzato.

Intanto, il governatore del New Jersey, il democratico Mikie Sherrill, ha intimato i funzionari portuali locali e gli operatori dei terminal di non accettare diesel russo, affermando che tali spedizioni violerebbero la legge federale; l’importazione di diesel russo potrebbe esporre a severe sanzioni civili e penali per aziende e privati che utilizzano i porti del New Jersey.

Nel Segretariato dell’Energia USA, i dirigenti sono fiduciosi che la petroliera – diretta a New York inizialmente – non scalerà altri porti ed il suo carico servirà i mercati mondiali. Il viaggio del diesel russo era stato garantito dal presidente Trump – il mese scorso – al fine di abbassare i prezzi alle pompe in vista delle elezioni di metà mandato statunitensi di questo mese.

Il divieto alle importazioni statunitensi di petrolio e prodotti petroliferi russi risale al 2022, dopo l’invasione russa dell’Ucraina; ma Trump aveva concesso una deroga il mese scorso per 300.000 tonnellate – 2,25 milioni di barili – verso gli Stati Uniti e i mercati globali, seguiti da 500.000 tonnellate a novembre e 1 milione di tonnellate dopo.

Lo ‘stato’ della nave risulta in attesa ‘FOR ORDERS’, probabilmente significa che non ha ancora un acquirente specifico.

Le altre navi a seguire che erano già state segnalate al largo della costa atlantica degli Stati Uniti come destinazione hanno deciso di cambiare poi rotta, secondo i dati di navigazione monitorati dalla società London Stock Exchange Group (LSEG shipping).

Abele Carruezzo

(La petroliera Agioi Fanendes ferma in attesa di ordini al largo della costa USA; dati courtesy www.marinetraffic.com)