Presidente UE Von Der Leyen alla COP 31

(Screenshot courtesy by video Press Office UE Commission)

Il discorso della Presidente Ursula von der Leyen alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (COP31)

Antalya. Riportiamo di seguito il discorso della von der Leyen alla COP31.

“Quest’estate è stata l’estate della verità. Inondazioni devastanti in Nepal, siccità dal Sudan all’America Centrale e, in Europa, una delle peggiori stagioni di incendi mai registrate.

Contemporaneamente allo svolgimento della crisi climatica, le interruzioni delle forniture energetiche attraverso lo Stretto di Hormuz stanno scuotendo i mercati energetici globali.

Il mondo sta assistendo al costo di continuare con lo status quo, per il nostro clima e per la nostra sicurezza energetica. Siamo a un punto di svolta globale.

L’ultimo rapporto delle Nazioni Unite è chiaro. Siamo sulla buona strada per superare l’obiettivo di 1,5 gradi, e ogni frazione di grado conta. Quindi, dobbiamo raddoppiare la nostra parte, e l’Europa farà la sua parte”.

I tre punti chiave del discorso

“Innanzitutto, manteniamo i nostri impegni climatici. Siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo climatico per il 2030 di ridurre le emissioni di oltre la metà, e abbiamo fissato la rotta per ridurre le emissioni del 90% entro il 2040. Questo sarà un passo importante verso il diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.

Il mio secondo punto, stiamo accelerando l’elettrificazione. Il mondo è ora entrato nell’Era dell’Elettricità. Perciò, sostengo l’Impegno Global Electrification 35×35 e incoraggio altri a fare lo stesso.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia ci ha dimostrato che l’obiettivo di 35×35 è raggiungibile e che raggiungerlo potrebbe portare benefici preziosi: bollette energetiche più basse, minori emissioni energetiche, maggiore sicurezza energetica.

L’anno scorso nell’Unione Europea, oltre il 70% della nostra elettricità proveniva da fonti pulite, e andremo oltre. Il nostro Piano d’Azione per l’Elettrificazione mira a raddoppiare l’uso energetico finale dell’elettricità fino al 46% entro il 2040. Questo sarà un passo importante verso il diventare il primo continente a propulsione elettrica.

E il mio terzo punto, stiamo rafforzando le partnership globali. La transizione pulita può avere successo solo se avrà successo a livello mondiale. L’Europa è il più grande fornitore mondiale di finanziamenti climatici. Lo scorso anno, abbiamo contribuito con oltre 32 miliardi di euro a sostegno dei paesi in via di sviluppo. E attraverso Global Gateway abbiamo mobilitato oltre 300 miliardi di euro in investimenti sostenibili. Stiamo aiutando i nostri partner a costruire economie pulite, perché la transizione pulita è nel nostro interesse comune.

La scienza è chiara. Gli impatti climatici sono sempre più evidenti. Ma il futuro è ancora nostro da decidere. E l’Europa lavorerà con tutti voi per far pendere la bilancia a nostro favore”.

Abele Carruezzo, fonte Press Office UE Commission