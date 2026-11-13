Stretto di Singapore, abbordate tre navi

Tre navi sono state abbordate da rapinatori nel Stretto di Singapore e si pensa che questi attacchi siano in aumento

Singapore. Il ReCAAP ISC Information Sharing Centre (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery) ha emesso un alert di un possibile ulteriore aumento degli attacchi alle navi che transitano nella regione.

Gli incidenti si sono verificati tutti nei giorni scorsi nella corsia Est del Traffic Separation Scheme (TSS) nelle acque indonesiane. Tutte e tre le navi si trovavano entro 3,2 miglia nautiche l’una dall’altra.

I primi due attacchi hanno preso di mira le navi cargo Star Calypso e APJ Priti 2; mentre il terzo incidente ha coinvolto la petroliera Salsa, abbordata lo scorso 10 novembre.

Tutti e tre gli episodi sono avvenuti durante transiti notturni. Su una nave, i rapinatori hanno legato un membro dell’equipaggio, procurandogli una ferita alla mano. Sono stati rubati pezzi di ricambio per motori da entrambe le due navi, mentre della petroliera non hanno rubato niente.

Gli ultimi attacchi portano il numero di rapine in mare segnalati negli Stretti di Malacca e Singapore (SOMS) a 28 dall’inizio del 2026. Tutti i 28 casi si sono verificati nello Stretto di Singapore. La rinnovata attività segue un significativo calo degli incidenti nei primi dieci mesi dell’anno.

ReCAAP ISC ha espresso preoccupazione per gli ultimi sviluppi e ha avvertito che ulteriori attacchi restano possibili.

Il Centro ha invitato gli Stati costieri a rafforzare la sorveglianza marittima, aumentare i pattugliamenti e rispondere tempestivamente alle segnalazioni provenienti dalle navi. Ha inoltre esortato le Autorità a migliorare il coordinamento e la condivisione delle informazioni per identificare e catturare i responsabili.

ReCAAP ISC ha consigliato agli operatori navali di mantenere una maggiore vigilanza, in particolare durante i transiti notturni attraverso aree di interesse. Le precauzioni raccomandate includono il rafforzamento della sicurezza a bordo, il monitoraggio dei potenziali punti di imbarco tramite CCTV e la pronta segnalazione di attività sospette agli Stati costieri e sotto bandiera.

Il monitoraggio a circuito CCTV (Closed‑Circuit systems Tele Video) fornisce osservazione e risposta in tempo reale tramite sistemi a circuito chiuso, mentre la sorveglianza CCTV si concentra sulla registrazione e l’archiviazione delle immagini per una revisione successiva. Il monitoraggio CCTV è tipicamente utilizzato in ambienti ad alto rischio.

Il ReCAAP ISC risponde all’Accordo di Cooperazione Regionale contro la Pirateria e la Rapina Armata contro le navi in Asia. Per decenni, ReCAAP ISC rimane un catalizzatore del dominio marittimo – un simbolo di cooperazione multilaterale e impegno condiviso nel garantire rotte marittime vitali che collegano le nazioni e guidano le economie dell’Asia. ReCAAP ISC è diventato un Centro vitale per la condivisione delle informazioni, lo sviluppo delle capacità e la risposta coordinata alla pirateria e alle rapine armate in mare.

Da poco si era concluso a Busan il seminario di studio per il potenziamento delle capacità (Capacity Building Workshop – CBW) nel combattere la pirateria e le rapine a mano armata nelle acque di competenza del Ministero degli Oceani e della Pesca (MOF) della Corea unitamente al ReCAAP ISC Information Sharing Centre.

I partecipanti hanno esaminato le attuali sfide legate alla sicurezza marittima in Asia e in Europa, discutendo una serie di temi, tra cui: – i meccanismi di monitoraggio e risposta alla pirateria adottati dalla Repubblica di Corea; – le misure anti-pirateria implementate dalle compagnie di navigazione; – le minacce emergenti ai cavi sottomarini e alle condutture; – gli strumenti per la consapevolezza del dominio marittimo (Maritime Domain Awareness) e i quadri di riferimento per la condivisione delle informazioni.

I funzionari dei Punti focali del ReCAAP hanno inoltre preso parte a una sessione di formazione pratica sul sistema informativo (Information Network System – IFN) del ReCAAP ISC, recentemente rinnovato, e si sono esercitati nell’invio di rapporti sugli incidenti attraverso un’esercitazione basata su simulazioni (table-top exercise).

Abele Carruezzo

(Un episodio di rapina a mano armata ai danni di una nave in Asia, classificato come CAT 4 – “least significant”- mentre navigava nel dispositivo di separazione del traffico (TSS) nello Stretto di Singapore(SS): Avviso e foto courtesy ReCAAP ISC)