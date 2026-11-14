Gli Stati Uniti affermano che l’IMO deve andare oltre la NZF cercando un approccio di buon senso

Ancora una volta gli Stati Uniti confermano le proprie contrarietà al quadro Net- Zero dell’IMO che si presenta come una “tassa sulla navigazione”

New York. L’occasione è stata offerta durante la tre giorni – dal 10 al 12 novembre – della Convention Annuale 2026 dell’International Bunker Industry Association (IBIA) di New York, sull’etanolo e i carburanti marini, alla ‘presenza di 275 delegati.

Il Quadro Net-Zero Framework

Il Quadro Net-Zero (NZF, Net-Zero Framework), attualmente in esame presso l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), è uno sforzo per ridurre le emissioni di gas serra dalle navi, con l’obiettivo di raggiungere emissioni nette zero nel settore marittimo entro il 2050.

Nel suo stato attuale, questa iniziativa solleva più domande di quante ne risponda e deve essere ripensata prima dell’accettazione e dell’attuazione internazionale.

In particolare, qualsiasi proposta praticabile deve consentire la massima gamma di fonti di combustibile alternative, inclusi LNG e bio-LNG.

Il difetto principale della NZF è il tentativo di allontanare il trasporto marittimo dal sistema petrolifero globale tramite regolamentazione piuttosto che tramite l’operazione delle normali forze di mercato.

Gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti continuano a “opporsi fermamente” al Quadro Zero Netta (NZF) dell’IMO, definendolo una “tassa sulla navigazione”.

Laura DiBella, presidente della Federal Maritime Commission degli Stati Uniti, parlando questa settimana alla Conferenza Annuale IBIA ha affermato che gli Stati Uniti sono disposti per un approccio di buon senso nell’affrontare le sfide della decarbonizzazione del trasporto marittimo.

“La NZF non può essere adottata, non sarà mai applicata e deve essere esclusa”, ha affermato DiBella, ribadendo che l’approccio deve essere “ripensato” e ulteriormente sviluppato.

Gli Stati Uniti sono stati una delle nazioni che hanno organizzato l’opposizione all’adozione della NZF nel 2025, insieme ad altre come l’Arabia Saudita.

Le questioni sono tornate in primo piano mentre l’industria marittima si prepara per la prossima sessione del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino (MEPC) prevista per la fine di novembre.

La proposta USA

Per la Federal Maritime Commission la soluzione deve essere: commercialmente realistica; – tecnologicamente neutra; – la conformità deve essere volontaria, flessibile; – rispondente al mercato.

Gli Stati Uniti richiedono un obiettivo unico per l’intensità delle emissioni basato sulla disponibilità e l’accessibilità economica, e deve essere rivisto entro il decennio, al massimo entro il 2035.

“Il settore marittimo deve far parte dello sviluppo economico”, ha dichiarato Di Bella e “Se non avete il settore marittimo al centro dello sviluppo economico, state sbagliando tutto”, ha aggiunto.

Oltre Net- Zero Framework

Per la Federal Maritime Commission l’IMO deve “andare oltre” l’iniziativa NZF, che considera anticoncorrenziale nel suo approccio. Per questo si chiede una soluzione che offra flessibilità, accessibilità e disponibilità nel carburante.

La posizione degli Stati Uniti è che la NZF limita alcune opzioni di carburante e per questo si chiede inoltre di riconoscere LNG, bio-LNG, etanolo e biodiesel come vie praticabili. Questi combustibili potrebbero potenzialmente soddisfare oltre il 60% della domanda globale di bunker marittimo entro il 2050, in linea con la posizione degli Stati Uniti come principale esportatore di GNL.

Gli USA sono contrari la fondo IMO proposto per il carbonio – che non accetteranno – definito dai funzionari della FMC una “tassa sul trasporto marittimo”.

Tra i partecipanti alla Conferenza IBIA, si ritiene che una risoluzione sia fondamentale per il futuro del settore. Hanno evidenziato l’incertezza che grava sul settore, osservando che le aziende dovranno effettuare grandi investimenti di capitale.

I prossimi incontri

Programmate dal 23 novembre al 4 dicembre, le riunioni dell’IMO approfondiranno il quadro che inizialmente doveva essere adottato lo scorso anno, ma che è stato rimandato a causa della forte opposizione degli stakeholder statunitensi.

Resta da vedere se la sessione del MPEC, seguita dalla riunione straordinaria, riuscirà a raggiungere una possibile codificazione prevista per il 2027. Tutti gli occhi saranno puntati su Londra mentre inizieranno gli incontri il prossimo 30 novembre.

La Federal Maritime Commission (FMC) è l’agenzia federale indipendente responsabile della regolamentazione del sistema internazionale di trasporto marittimo degli Stati Uniti a beneficio degli esportatori, degli importatori e dei consumatori statunitensi.

Abele Carruezzo

(Laura Di Bella, presidente della FMC ha conseguito la laurea in Gestione delle Risorse Umane con specializzazione in Amministrazione e Gestione Aziendale presso l’Università della Florida. Già Direttrice Portuale della Port of Fernandina Ocean Highway and Port Authority nel 2017; foto courtesy Press Office FMC)