(Stretto di Hormuz e Schema di Separazione del Traffico IMO)

Proiettile colpisce a poppa una tanker in uscita nello Stretto di Hormuz, e prende fuoco

Londra. L’agenzia britannica UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations Centre) affiliata alla Marina Militare ha dichiarato che l’incidente è avvenuto – 21 novembre, 0500UTC – a 17 miglia nautiche a Est della città omanita di Khasab, aggiungendo che nessuna vittima è stata segnalata o impatti ambientali.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno confermato che dopo la petroliera aveva preso fuoco dopo essere stata colpita aver mentre tentava di transitare lo Stretto di Hormuz vicino a Khasab.

Khasab si trova sull’Oman Penisola di Musandam all’ingresso dello Stretto di Hormuz, una via d’acqua strategica che trasportava quasi un quinto delle forniture globali di petrolio greggio prima del conflitto USA-Israele con Iran.

La navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz è diventata pericolosa da quando l’Iran ha deciso di chiudere la via d’acqua dopo il l’inizio del conflitto il 28 febbraio scorso.

Si consiglia alle navi di transitare con cautela e di segnalare qualsiasi attività sospetta a UKMTO, mentre le autorità indagano. Resta dunque incerta la causa esatta dell’incidente, se un ordigno esplosivo o un proiettile non identificato.

For incident events in the UKMTO Voluntary Reporting Area (VRA), Masters are requested to contact UKMTO OC on +44 (0) 2392 222060 and / or submit a Incident Report

Abele Carruezzo

(Il colore rosso x indica che l’incidente è stato segnalato all’UKMTO entro 4 ore dall’inizio dell’evento; il colore giallo oltre 4 ore dall’inizio dell’evento; courtesy UKMTO)