(Foto courtesy Google Maps)

La Russia torna a mostrare la propria bandiera nel Mediterraneo con una missione che ha un valore militare e logistico

Gibilterra. La nave militare – la fregata lanciamissili Admiral Golovko della Flotta del Nord – ha attraversato Gibilterra dopo una navigazione atlantica.

Per la Marina russa, ora Tartus (Siria) è un porto nuovamente accessibile, dopo l’abbandono operato nel 2025; le difficoltà logistiche, però, rendono difficile per la Russia mantenere una presenza navale stabile. (Art. 10.02. 2025, La Russia abbandona il Mediterraneo? – il nautilus).



Tartus resta comunque strategica, non soltanto per il Mediterraneo. È un nodo fondamentale per i collegamenti logistici russi con l’Africa, dove Mosca continua a sostenere le proprie operazioni militari e il lavoro dell’Africa Corps. Anche la base aerea di Khmeimim, sempre in Siria, continua a essere utilizzata dagli aerei del ministero della Difesa russo per i collegamenti con il continente africano.

La nave militare Golovko dimostra che la Marina russa conserva la capacità di proiettare unità moderne anche a grande distanza dalle proprie basi, con un messaggio chiaro e cioè Mosca può ancora raggiungere il Mediterraneo.

Il passaggio per Gibilterra della nave militare Admiral Golovko è stato avvistato lo scorso 17 novembre, confermato dall’Agenzia Tass e secondo il monitoraggio di ItaMilRadar, la fregata Golovko è attualmente l’unica nave da guerra russa identificata nell’area mediterranea.

Si tratta di una missione che ha un valore militare e logistico: garantire la sicurezza delle navi utilizzate per trasferire materiali strategici e rifornimenti.

Nei giorni scorsi, la Golovko è stata individuata a Sud della Sardegna insieme a tre navi da carico russe sottoposte a sanzioni occidentali: Lady R, Lady D e Maia-1. Nel gruppo naviga anche la nave rifornitrice militare Yelnya, classe Altay, con la quale la fregata potrebbe effettuare un rifornimento in mare.

Le tre navi mercantili erano partite il 5 novembre da Baltiysk, nella costa russa di Kaliningrad, e avevano attraversato il Baltico e la Manica sotto osservazione delle unità navali europee. La loro presenza nel Mediterraneo riporta l’attenzione sulla rete di trasporti che Mosca utilizza per sostenere le proprie attività militari, dalla Siria alla Libia, fino alle operazioni in Africa.

Già, un altro gruppo, composto dalle navi Ascalon e Anastasiia, aveva attraversato Gibilterra lo scorso 13 novembre. Le destinazioni possibili comprendono Algeria, Tobruk e Siria. A settembre un altro convoglio russo, accompagnato dal cacciatorpediniere Admiral Levchenko, aveva raggiunto Tartus.

La presenza russa si inserisce in una fase di difficoltà per Mosca. Le perdite subite nel Mar Nero, la pressione della Nato nel Baltico e il ridimensionamento della struttura logistica in Siria rendono più complicato mantenere una presenza continuativa nel Mediterraneo; tuttavia viene confermato la portata strategica dei collegamenti marittimi – con la protezione di fregate e cacciatorpediniere – per alimentare la proiezione militare russa tra Mediterraneo e Africa.

Abele Carruezzo

(Nave Militare russa nel Mediterraneo; foto courtesy ItalMilRadar)