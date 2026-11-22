(Il report è disponibile sul sito di Det Norske Veritas, DNV)

Singapore mantiene la sua posizione come principale città marittima mondiale nel rapporto 2026 Leading Maritime Cities (LMC) di DNV e Menon Economics

Oslo, Norvegia. Le città asiatiche occupano tre delle prime cinque, con Shanghai seconda e Tokyo quinta, mentre le città europee Londra e Rotterdam si piazzano rispettivamente terza e quarta.

Avendo occupato la posizione di vertice sin dalla prima edizione del rapporto nel 2015, Singapore combina grandi flotte gestite e controllate dai proprietari con un porto di importanza globale, una forte connettività per i navi di linea, capacità di bunkering con carburanti alternativi e un’ampia gamma di servizi marittimi.

Compilato da DNV e Menon Economics, il rapporto LMC valuta quali città offrono l’ambiente più adeguato affinché le aziende e i professionisti marittimi possano connettersi, operare e crescere.

Il rapporto valuta ogni città su cinque pilastri: Navigazione, Finanza e Diritto Marittimo, Tecnologia Marittima, Porti e Logistica, e Attrattività e Competitività.

Singapore si classifica prima in tre dei cinque pilastri, mantenendo la prima posizione in Trasporti Marittimi, Porti e Logistica, e Attrattività e Competitività, mentre si piazza terza in Finanza e Diritto Marittimo e quarta in Tecnologia Marittima.

Cristina Saenz de Santa Maria, CEO Maritime di DNV (Det Norske Veritas), ha dichiarato: “Questo è stato un anno di sconvolgimenti e adattamenti per l’industria marittima. Di fronte a queste sfide, le principali città marittime hanno dimostrato che la leadership non si basa su un’unica attività, ma sull’ampiezza.

I loro risultati riflettono la forza delle comunità marittime che hanno costruito e la loro capacità di rispondere man mano che il settore cambia. Guardando al futuro, la collaborazione continua, gli investimenti e la condivisione di conoscenze saranno essenziali per consolidare questi progressi e far avanzare insieme l’industria marittima”.

Erik Jakobsen, Partner e Presidente di Menon Economics, ha dichiarato: “La classifica LMC combina dati concreti con il giudizio degli esperti marittimi di tutto il mondo. Quest’anno, ciò indica uno spostamento nell’equilibrio del potere marittimo.

L’Asia ora occupa tre delle prime cinque posizioni, rispetto alle due del 2024. Allo stesso tempo, hub europei consolidati come Londra e Rotterdam continuano a dimostrare l’importanza di servizi marittimi solidi e cluster industriali portuali.

La valutazione degli esperti indica anche ulteriori movimenti tra i principali hub nei prossimi cinque anni, con Dubai classificata terza tra le città che gli esperti si aspettano saranno leader nel settore marittimo”.

Il report – giunto alla settima edizione – ha inizialmente valutato più di 15.000 città utilizzando indicatori marittimi oggettivi per identificare 50 candidati per la classifica finale.

Queste città sono state poi valutate utilizzando 48 indicatori oggettivi e soggettivi distribuiti su cinque pilastri. La valutazione include risposte di oltre 200 esperti dell’industria marittima a livello globale.

L’edizione 2026 ha introdotto nuovi indicatori e aggiornati per riflettere i cambiamenti nell’industria marittima e i fattori che plasmano la competitività delle città marittime, inclusi la transizione energetica, la tecnologia, il talento e la resilienza.

Con l’evoluzione del quadro, i cambiamenti nelle classifiche rispetto alle edizioni precedenti dovrebbero essere considerati nel contesto di questi aggiornamenti metodologici.

Abele Carruezzo