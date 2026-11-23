(RFS Merkury esplode il 21 novembre dopo un attacco al porto di Bengasi; screenshot courtesy video Volodymyr Zelenskyy / Volodymyr Zelensky @ZelenskyyUa su X)

La corvetta classe Steregushchiy della Marina russa RFS Merkury (F535), attaccata nel porto di Bengasi, subisce un’esplosione

Bengasi. Un’operazione ucraina, con sette droni navali (USV) di fabbricazione ucraina, in risposta alla guerra russa, ad opera del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina e delle Forze di Difesa Ucraina, ieri al largo delle coste della Libia, attacca la corvetta russa che poi esplode.

Gli analisti con accesso a fonti di immagini satellitari hanno confermato di aver visto prove di un’esplosione massiccia, con la nave vista inclinata e sommersa su un fianco diverse ore dopo.

Nel video dell’esplosione – trasmesso dal profilo di Zelensky su X e rivendicato stamane – appare che l’esplosione abbia dato inizio al lancio di diversi missili dalle 12 celle del sistema di lancio verticale con cui sono equipaggiate le corvette classe Steregushchiy.

Dopo l’attacco alla RFS Merkury, sono state attaccate anche due navi da carico, una delle quali è stata identificata come la nave cargo militare autorizzata da civili Ascalon (IMO 9198226).

L’Ucraina ha identificato uno degli obiettivi come l’Angara (IMO 9179842). Ascalon e Angara sono navi gemelle, ed entrambe erano state avvistate sull’AIS mentre transitava verso il Mediterraneo.

La nave militare russa, la RFS Merkury è una delle navi più recenti, messa in servizio nel 2023, durante la guerra su larga scala. Anche un elicottero da combattimento Ka-27 è stato distrutto insieme alla corvetta.

La nave Ascalon e la nave cargo generale Anastasiia (IMO 9349291) erano partite insieme lo scorso 31 ottobre da Baltiysk, a Kaliningrad, attraversarono lo Stretto di Gibilterra la sera del 13 novembre e da allora hanno navigato a luci spenti e senza AIS.

Abele Carruezzo

(Esplosione della corvetta Merkury; dal sito su X di Volodymyr Zelenskyy)