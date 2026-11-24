Nuovo ordine, navi di età superiore ai 20 anni possono ora essere sottoposte alla registrazione indiana

Mumbai. La Direzione Generale dell’Amministrazione Marittima (DGMA) indiana – ottobre 2026 – aveva lanciato un Modulo di Tracciamento dei Naviganti sul portale e-NAVIK DGMA per rafforzare il monitoraggio e la sicurezza dei marittimi indiani che operano in regioni marittime ad alto rischio. (Art. 09.09.2026, L’India segue i suoi marittimi che operano su navi in un contesto di crescenti rischi per la sicurezza marittima – il nautilus).



Ora ha proposto un nuovo ordine per l’iscrizione nel Registro Navale indiano di navi battenti bandiera indiana e quelle con bandiera straniera.

L’India ha rivisto le norme sull’età per la registrazione delle navi sotto la sua bandiera, i requisiti di conformità per l’esercizio delle navi sotto bandiera indiana e i requisiti di età e conformità per le navi sotto bandiera straniera che richiedono licenza ai sensi del Coastal Shipping Act 2025.

La Direzione Generale dell’Amministrazione Marittima (DGMA) ha pubblicato un nuovo ordine, secondo il quale le navi di età superiore ai 20 anni possono ora essere sottoposte alla registrazione indiana, in attesa di una valutazione tecnica e dell’approvazione.

Le petroliere, le bulk carrier/general cargo, la flotta offshore diversa da quelle trattate separatamente nel presente ordine, le imbarcazioni specializzate per diving support, quelle in servizio presso i pozzi, chiatte per alloggio ecc., con meno di 15 anni di età, possono essere immatricolati sotto bandiera indiana senza alcuna condizione.

Le navi di questa categoria – con un’età compresa tra i 15 e i 20 anni – sono autorizzate a essere iscritte nel Registro Navale indiano a determinate condizioni.

Per le navi sopra i 20 anni di questa categoria, l’ingresso sotto bandiera indiana sarà soggetto a un processo di revisione tecnica e approvazione da parte di un Comitato Tecnico Permanente composto da cinque membri della Direzione Generale dell’Amministrazione Marittima.

Navi dedicate per trasporto di container, di cemento e gasiere/chimichiere con meno di 20 anni possono essere iscritte nel Registro indiano senza alcuna condizione.

Tali imbarcazioni con un’età compresa tra i 20 e i 25 anni sono autorizzate a essere immatricolate sotto bandiera indiana, a determinate condizioni. E le imbarcazioni che hanno più di 25 anni saranno soggette a un processo di valutazione tecnica e approvazione da parte del Comitato Tecnico della Direzione Generale dell’Amministrazione Marittima prima della registrazione sotto bandiera indiana.

I rimorchiatori in servizi portuali, i rimorchiatori per la manovra e i rimorchiatori impegnati in traino lungo, le chiatte di trasporto di merci oceaniche non semovente a motore, le navi fluviali (Rever Sea Vessel) gli ICV (Inland and Coastal Vessel) e tutte le altre navi diverse da quelle elencate sopra di 20 anni possono essere iscritte nel Registro indiano senza alcuna condizione; ma quelle sopra i 20 anni saranno soggette a valutazione e approvazione da parte del Comitato Tecnico.

Un Comitato Tecnico esaminerà ora le domande riguardanti navi che superano i limiti standard di ingresso. L’Amministrazione Marittima mantiene l’autorità ultima sull’approvazione di una determinata nave.

Abele Carruezzo