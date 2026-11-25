(Unmanned Underwater Vehicle, UUV Remus 620; foto courtesy HII)

Il più grande costruttore navale militare americano, HII, ha ricevuto un contratto dal National Armaments Director Group (NADG) del Regno Unito per fornire veicoli REMUS 620 (UUV), attrezzature ausiliarie e servizi di supporto per il programma Mine-Hunting Capability (MHC) della Royal Navy

Bristol, UK. I REMUS 620 UUV individueranno e sgombereranno le mine marine, garantiranno rotte di navigazione critiche e supporteranno la libertà di navigazione riducendo al contempo i rischi per i marinai. Questi veicoli avranno la capacità di integrarsi con il software SeeByte SeaTrack e Neptune sviluppato nel Regno Unito, già utilizzato dalla Royal Navy.

I veicoli saranno impiegati a bordo di navi di supporto offshore che fungono da nave madri per operazioni autonome di contrasto delle mine nell’ambito del concetto Hybrid Navy della Royal Navy, che combina capacità con equipaggio e senza equipaggio.

Il contratto

HII, leader mondiale nel settore della potenza marittima autonoma, ha ottenuto un contratto da £142 milioni (circa 186 milioni di dollari) dal National Armaments Director Group (NADG) del Regno Unito.

Il contratto rappresenta il più grande ordine internazionale nella storia di 25 anni dei sistemi senza equipaggio di HII; sottolinea la crescente domanda di capacità marittime autonome comprovate e include i sistemi automatizzati di lancio e recupero Sea Launcher di HII.

Il contratto fornisce inoltre alla Royal Navy una tecnologia collaudata, portando servizi di supporto precedentemente forniti all’estero nel Regno Unito, migliorando la disponibilità delle attrezzature e supportando 15 posti di lavoro.

Le dichiarazioni di ieri alla firma del contratto

“HII è orgogliosa che la Royal Navy abbia selezionato il REMUS UUV e il Sea Launcher per supportare le sue missioni critiche di contromisure contro le mine”, ha dichiarato Duane Fotheringham, presidente del Gruppo Sistemi Senza Pilota di HII.

“Questa selezione – ha aggiunto Fotheringham – riflette la fiducia della Royal Navy nella nostra tecnologia collaudata e nel nostro impegno condiviso per la sicurezza marittima. Siamo onorati di sostenere la Royal Navy e di aiutare a tenere i marinai lontani dal pericolo”.

“Questo investimento rafforza la nostra capacità di proteggere la libertà di navigazione, che è fondamentale per la nostra sicurezza e per la nostra economia”, ha detto il Segretario alla Difesa Wes Streeting.

“Utilizzando il più grande aumento sostenuto della spesa per la difesa dai tempi della Guerra Fredda per mettere le tecnologie più avanzate nelle mani dei nostri marinai, li stiamo tirando fuori pericolo e fornendo loro gli strumenti per mantenere aperte rotte marittime vitali, mantenendoci tutti al sicuro in un mondo più pericoloso”, ha aggiunto Wes Streeting.

La scelta della Royal Navy riflette la maturità e il curriculum operativo della piattaforma REMUS. Negli ultimi 25 anni, HII ha consegnato più di 750 veicoli a clienti in più di 30 paesi, inclusi 14 paesi membri della NATO, con oltre il 90% dei sistemi REMUS ancora in servizio attivo.

Alimentato dal software di autonomia ODYSSEY di HII, la spina dorsale del portafoglio marittimo senza equipaggio di HII, il REMUS 620 combina affidabilità comprovata con avanzate capacità autonome che continuano a guidare l’adozione in tutto il mondo.

HII è America’s Seapower Company. Il più grande costruttore navale della nazione, HII costruisce sistemi marittimi con e senza equipaggio e tecnologie missionarie a tutti i domini che proiettano il potere statunitense e alleato in tutto il mondo. Con una storia di oltre 140 anni di avanzamento della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, HII ha la sede centrale in Virginia e impiega 46.000 persone distribuite in tre divisioni.

Abele Carruezzo

(Un veicolo subacqueo senza equipaggio (UUV) REMUS 620 è mostrato su un sistema automatico di lancio e recupero del HII Sea Launcher durante le operazioni in mare; foto courtesy HII foto)