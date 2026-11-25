(Mappa del progetto offshore di Neptun, Mar Nero OMVPetrom; foto courtesy www.omvpetrom.com)

Neptun Deep è il più grande progetto della Romania di gas naturale offshore attualmente in sviluppo nell’Unione Europa

Bucarest. Il progetto di gas offshore ‘Neptun Deep offshore’ del Mar Nero della Romania aggiungerà 0,2 punti percentuali rispetto alla produzione economica l’anno prossimo e restringere la bilancia corrente deficit dello 0,6 %, ha dichiarato BCR Bank – Banca Comercială Română – in una nota di ieri martedì, 24 novembre.

Nel 2028, il primo anno in cui produrrà a piena capacità di otto miliardi di cubi metri all’anno, raddoppiando la produzione di gas dello Stato dell’Unione europea. In quanto esportatore netto nel contesto degli sforzi dell’UE per ridurre la dipendenza dal gas naturale russo, il gas rumeno sarà fornito anche a Germania e Moldova, oltre ad altri paesi europei come Ungheria e Slovacchia.

Neptun Deep genererà entrate di bilancio di circa 900 milioni di euro (981,81 milioni di dollari) e 800 milioni di euro nel 2027 e 2028 rispettivamente dalle royalties, un’imposta sulle entrate offshore aggiuntive e sugli utili tasse.

Il progetto

Neptun Deep è un progetto offshore di gas situato a circa 160 km (86 nautical miles) dalla costa rumena e copre un’area di 7.500 kmq (2.900 sq miles) in 100–1.000 mt di acqua profonda.

Il progetto è realizzato dalla società austriaca OMV Petrom e dalla società rumena Romgaz, ciascuna detentrice del 50%. Lo sviluppo del giacimento di gas è iniziato nel 2023 per un valore stimato di 4 miliardi di euro; mentre le attività di perforazione sono partite nel 2025 utilizzando l’impianto ‘Transocean Barents’ e la produzione a regime inizierà nel 2027.

Il progetto prevede lo sviluppo di due giacimenti: Domino (6 pozzi, 2 centri di perforazione sottomarini) e Pelican South (4 pozzi, 1 centro di perforazione sottomarino), collegati tramite: 3 sistemi di produzione sottomarini. Entro la fine del 2026, 7 dei 10 pozzi previsti saranno completati.

Lo sviluppo con nuove tecnologie

Neptun Alpha, una piattaforma offshore non presidiata e autosufficiente dal punto di vista energetico (la struttura di supporto – ‘jacket’ – è stata costruita in Italia ed ha lasciato il cantiere di Arbatax -Saipem nel 2025, i moduli di superficie – ‘topsides’ – in Indonesia). Vi sono poi le condotte di collegamento (flowlines), una stazione di misurazione e un’unità di supporto offshore (la nave Elisa varata nel marzo 2026). Mentre, le operazioni saranno gestite da remoto tramite un “gemello digitale” (digital twin); l’impiego di condotte riscaldate elettricamente garantisce maggiore affidabilità e minori emissioni.

La partecipazione di Saipem

Saipem si è aggiudicata il contratto relativo al progetto Neptun Deep Gas Development in Romania, nel Mar Nero, per il quale si è conclusa la procedura di assegnazione da parte di OMV Petrom. (Art. 05.09.2023, Saipem: aggiudicati due nuovi contratti offshore in Romania e in Germania – il nautilus).



Lo scopo del lavoro ha previsto l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (EPCIC, Engineering, Procurement, Construction e Installation) di una piattaforma di trattamento gas a circa 100 metri di profondità, lo sviluppo di tre campi sottomarini (rispettivamente a circa 1000 metri di profondità nel campo Domino e a circa 100 metri di profondità nel campo Pelican), una condotta di gas da 30” (pollici) lunga circa 160 km e un cavo associato in fibra ottica dalla piattaforma in acque poco profonde fino alla costa rumena.

La piattaforma di trattamento del gas è stata costruita nei cantieri Saipem in Italia e in Indonesia, mentre le operazioni offshore sono state eseguite dalle navi Saipem 7000 e JSD 6000. I test sulle tecnologie e le analisi dei materiali utilizzati nel progetto sono stati effettuati in Romania, attraverso l’entità locale di Saipem a Ploiesti.

Abele Carruezzo