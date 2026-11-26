Entrate ETS marittimo devono essere impiegate per finanziare la transizione green e non sostenere i bilanci degli Stati membri

Bruxelles. Dopo il vertice UE-Regno Unito del 20 novembre, Interferry, l’associazione che rappresenta l’industria dei traghetti a livello mondiale, mette in guardia dall’uso delle entrate dell’ETS marittimo per sostenere i bilanci nazionali invece di finanziare la transizione verde del settore.

Interferry accoglie con favore l’ambizione di armonizzare le regole tra l’Unione Europea e il Regno Unito a seguito del vertice UE-Regno Unito del 20 novembre. Tuttavia, l’associazione esorta il governo britannico a non ripetere gli errori commessi durante l’introduzione del Sistema UE di scambio delle emissioni (ETS) per il trasporto marittimo.

“Il Regno Unito deve prendere atto del duro risveglio dell’Europa e resistere alla tentazione di aggiungere con noncuranza i proventi dell’ETS marittimo al proprio tesoro nazionale.

Finora, i fondi dell’EU ETS sono stati utilizzati principalmente per sostenere i bilanci nazionali piuttosto che per sostenere una vera e propria decarbonizzazione.

Sebbene il settore dei traghetti sia ben consapevole del suo ruolo nel facilitare la decarbonizzazione del trasporto marittimo, attingere ingenti somme di denaro dal settore e aspettarsi che sia autosufficiente nel finanziare la decarbonizzazione attuale e futura è un errore, proprio come il resto d’Europa ha recentemente capito”, ha dichiarato Johan Roos, Direttore degli Affari Regolatori di Interferry, aggiungendo:

“L’attuazione dell’EU ETS è stata effettuata in tre fasi, attenuando in parte il sostanziale colpo finanziario sugli operatori. Il Regno Unito dovrebbe rispecchiare questo approccio”.

Nella loro Dichiarazione Congiunta del 20 novembre, i leader dell’UE e del Regno Unito hanno accolto con favore la conclusione dei negoziati per collegare i rispettivi sistemi di scambio delle emissioni: un accordo previsto per entrare in vigore dal 2028 che consentirà il riconoscimento reciproco delle quote e l’esenzione (tributo, tassa) delle merci dai rispettivi meccanismi di adeguamento alle frontiere per il carbonio.

Sebbene l’allineamento normativo sia un passo positivo verso la riduzione dell’attrito commerciale, Interferry sottolinea che l’UE sta attualmente lavorando per porre fine ai significativi danni economici che l’EU ETS ha inflitto al commercio intra-UE.

Nell’attuale quadro europeo, il solo settore dei traghetti è obbligato a versare circa 1 miliardo di euro all’anno nel sistema.

Durante la revisione in corso dell’ETS UE, sembra esserci un forte sostegno da parte della maggior parte degli stakeholder affinché i fondi raccolti dal settore marittimo vengano utilizzati per sostenere la decarbonizzazione di tale settore, ad esempio attraverso sovvenzioni ai carburanti verdi e la proliferazione di punti di ricarica ad alta capacità per navi completamente elettriche – principalmente traghetti.

L’avvertimento di Interferry riecheggia le preoccupazioni sollevate dalla International Chamber of Shipping del Regno Unito in relazione ai colloqui sul reset del 20 novembre.

La UK- ICS ha sottolineato che il trasporto marittimo rappresenta il collegamento fisico vitale tra il Regno Unito e il suo più grande partner commerciale, avvertendo che i costi di conformità ETS non allineati o puramente punitivi alla fine si riversano sulle importazioni, esportazioni, catene di approvvigionamento e consumatori del Regno Unito.

Già nello scorso settembre, Interferry è intervenuta sulla proposta della Commissione Europea di revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS).

(Art. 24.09.2026, Decarbonizzazione dei traghetti, la Commissione UE rivede l’EU ETS – il nautilus).



Interferry è l’associazione commerciale globale dei traghetti con status consultivo presso l’IMO e influenza analoga nell’Unione Europea così come in molte altre autorità di governance marittima.

Abele Carruezzo, fonte Interferry