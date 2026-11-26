Fino all’ultimo l’industria marittima sostengono l’inclusione dei cantieri indiano nella lista UE

Strasburgo/Bruxelles. La Commissione Europea per l’Ambiente (DG-ENV) è il braccio esecutivo dell’UE che concepisce e mette in atto le politiche ambientali dell’Unione, con l’obiettivo di proteggere, preservare e migliorare l’ambiente, promuovere lo sviluppo sostenibile e guidare la transizione verde; è responsabile della definizione e dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE, in linea con il Green Deal e la Legge climatica europea.

Gli sforzi per aggiungere due impianti indiani di riciclaggio navale nell’elenco approvato dell’UE sembrano fallire, a meno che l’intera UE non prevalga sui voti del Parlamento europeo.

Infatti, il Parlamento europeo esclude, per ora, l’iscrizione ai primi cantieri indiani nella lista UE degli impianti autorizzati alla demolizione delle navi.

La seduta plenaria – di ieri – ha approvato con 377 voti favorevoli, 214 contrari e 24 astensioni l’obiezione all’inserimento di YSI Recyclers e Shree Ram Vessel Scrap, entrambi situati nel distretto di Alang-Sosiya, nello Stato del Gujarat.

L’opposizione continua nonostante l’azione unitaria di otto delle principali associazioni di settore; ad oggi il dibattito va avanti da mesi, dopo la proposta iniziale di includere due cantieri ad Alang, in India, nella lista approvata.

Il governo indiano sta lavorando per espandere il suo business di riciclaggio, che negli ultimi anni ha subito ritardi rispetto principalmente al Bangladesh e a una certa capacità in Pakistan.

Sono stati effettuati investimenti per ammodernare i cantieri indiani e per rispondere alle preoccupazioni dell’Unione Europea e degli ambientalisti riguardo alla sicurezza e al bilancio ambientale dei cantieri.

Investimenti che hanno portato al rispetto degli standard stabiliti nella Convenzione di Hong Kong, entrata in vigore con l’Organizzazione Marittima Internazionale dopo anni di pressioni per l’adozione tra gli Stati membri.

Una settimana fa, la Commissione per l’Ambiente del Parlamento europeo ha votato a favore di un’obiezione all’inserimento degli arsenali indiani nella lista approvata.

In quella sede sono state sollevate questioni sull’uso di spiaggiare navi da parte degli indiani, mentre si richiamano considerazioni politiche ed economiche nel rispetto della sicurezza dei lavoratori.

Gli armatori europei avevano sostenuto l’aggiunta dei cantieri alla lista approvata.

In base alle normative attuali, agli Stati membri dell’UE è vietato inviare navi ai cantieri del Sud-est asiatico.

La Turchia è la principale località approvata per lo smantellamento di grandi navi, mentre molti cantieri più piccoli esistono in Europa, ma per lo più hanno restrizioni sulle dimensioni delle imbarcazioni che possono accogliere.

La coalizione di gruppi, che includeva gli Armatori europei, BIMCO, la International Chamber of Shipping, Intercargo, Interferry, Intertanko, World Shipping Council e la Cruise Lines International Association (CLIA), ha lanciato un appello dell’ultimo minuto al Parlamento europeo affinché non sostenga la risoluzione della sua Commissione ambientale.

Bimco ha criticato duramente il voto, sostenendo che il Parlamento abbia ignorato le conclusioni delle ispezioni europee con valutazioni approfondite che risultavano conformi al Regolamento UE sul riciclaggio delle navi e reso il sistema meno prevedibile per gli armatori.

“L’inclusione dovrebbe essere determinata esclusivamente in base al fatto che una struttura soddisfi questi requisiti di sicurezza e ambientali, sulla base di valutazioni e ispezioni oggettive.

Rifiutare di approvare strutture che soddisfano oggettivamente gli standard che l’UE stessa ha concordato minerebbe la credibilità della legislazione europea”, hanno scritto le associazioni di settore in una lettera pubblica.

Il gruppo ha indicato l’attesa ‘ondata’ di navi a fine vita e la necessità di capacità per gestire la flotta. Hanno evidenziato la carenza strutturale di capacità nell’attuale elenco europeo, affermando al contempo che l’obiettivo del regolamento UE era migliorare le operazioni e ridurre le disparità tra l’UE e altre aree del mondo nell’affrontare le questioni di sicurezza e ambientale.

Sostengono che gli investimenti effettuati dagli cantieri indiani hanno dimostrato l’impatto positivo che le normative hanno avuto sull’industria e che i cantieri avrebbero dovuto essere riconosciuti per i loro sforzi.

La lettera sostiene inoltre che i cantieri sudasiatici non dovrebbero essere considerati concorrenti, poiché servono segmenti diversi del mercato.

Secondo quanto riportato, i cantieri UE gestiscono solo l’8% delle navi riciclate nel mondo e rappresentano solo il 2% del tonnellaggio di dislocamento leggero lavorato annualmente.

Per ora, agli armatori nell’UE è ancora ufficialmente vietato vendere le loro navi da consegnare ai cantieri del Sud-est asiatico.

Ci sono state diverse azioni giudiziarie contro questo divieto, mentre altre cercano di aggirare le regole lavorando tramite intermediari, che affermano di voler mantenere le navi o ripararle per un servizio futuro.

Nonostante il sostegno dell’industria marittima ai cantieri indiani, il Parlamento europeo ha confermato la risoluzione della Commissione per l’Ambiente, bloccando di fatto il piano della Commissione europea di aggiungere i due cantieri indiani all’elenco approvato.

C’è ancora la possibilità che la Commissione annulli il voto del Parlamento e decida di incorporare gli Indian yards nella prossima revisione dell’elenco.

Abele Carruezzo