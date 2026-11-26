(Una nave militare EUNAVFOR scorta una portacontainer CMA CGM nel Mar Rosso nell’ambito dell’Operazione ASPIDES dell’UE; foto courtesy EUNAVFOR)

Piani avanzati delle nazioni del Mar Rosso e dell’Oceano Indiano per la Forza Combinata di Sicurezza Marittima

I paesi che si affacciano sul Mar Rosso e sull’Oceano Indiano occidentale concordano per istituire una task force marittima combinata per combattere la pirateria, rafforzare la sicurezza della regione e proteggere il traffico marittimo commerciale su alcune delle rotte più importanti dal punto di vista strategico del mondo.

L’IMO – ultimamente, 11-13 novembre a Antananarivo, in Madagascar – ha annunciato che i firmatari del Codice di Condotta di Gibuti e del suo emendamento di Jeddah hanno adottato una nuova Strategia Regionale per la Sicurezza Marittima e hanno concordato di progredire nella formulazione dei piani per una Forza Operativa Marittima Combinata (CMTF, Combined Maritime Task Forces). I governi interessati hanno già concordato di sviluppare il quadro giuridico della forza e il concetto operativo nel 2027.

Il Mar Rosso è attraversato in quest’ultimo periodo da minacce alla navigazione commerciale per le rinnovate azioni di pirateria al largo del Corno d’Africa, costringendo i paesi interessati a cooperare nella protezione del commercio internazionale e soprattutto dei marittimi.

La strategia di sicurezza per combattere tali azioni ha interessato più aree comprendendo l’Oceano Indiano occidentale, il Golfo di Aden e il Mar Rosso.

Il Ministro di Stato della Somalia, Mohamed Abdulkadir Mohamed, ha sottolineato il costo umano degli attacchi alla navigazione commerciale durante l’incontro di Antananarivo, affermando che “La protezione dei marittimi non è semplicemente un obbligo di sicurezza marittima; è una responsabilità umanitaria fondamentale”.

La riunione ha eletto Stella Katondo, della Repubblica Unita di Tanzania, come Presidente, la prima donna a guidare il Djibouti Code of Conduct (DCoC) dalla sua adozione nel 2009, ampliato nel 2017 tramite l’Emendamento di Jeddah per affrontare una gamma più ampia di minacce alla sicurezza marittima; mentre la Repubblica del Sudafrica ricoprirà il ruolo di Vice Presidente.

La sicurezza marittima nella regione è supportata da tre strumenti correlati anch’essi adottati: – un Piano di Attuazione; – un Registro dei Rischi; – e un Lessico Comune sulla Sicurezza Marittima.

Gli Stati firmatari si sono inoltre impegnati a integrare le donne in tutti gli aspetti della sicurezza marittima attraverso il Djibouti Code of Conduct (DCoC) e i suoi gruppi di lavoro.

Abele Carruezzo

(In primo piano, Stella Katondo, Direttore per i Trasporti, l’Ambiente e la Sicurezza presso il Ministero dei Lavori e dei Trasporti della Repubblica Unita di Tanzania; foto courtesy Press Office IMO)