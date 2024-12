WISTA ITALY, ASSOCIAZIONE DELLE PROFESSIONISTE DEL MARE, RINNOVA I VERTICI PER IL BIENNIO 2024-2026

La squadra in carica per il biennio 2024-2026 conta su Borghi, Cerrini, Indaco, Musso, Piga e Reccia

Squadra rinnovata per i vertici di Wista Italy, l’associazione femminile del cluster marittimo.

L’assemblea elettiva di Wista Italy, la sezione italiana della Women International Shipping and Trading Association per il rinnovo delle cariche direttive per il periodo 2024-2026 si è svolta a margine del convegno “Umanità ed innovazione: navigare verso il futuro” che si è tenuto il 28 novembre a Palazzo San Giorgio, Genova, per celebrare i suoi primi trent’anni di attività e a 30 anni esatti dal 28 novembre 1994 quando nasceva Wista Italy dalla volontà di 5 socie fondatrici.

Il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da: Costanza Musso, amministratrice delegata del gruppo Grendi che ricoprirà il ruolo di Presidente , Gabriella Reccia, General Counsel, responsabile ufficio legale gruppo armatoriale Nova Marine che rimane Vice Presidente, Caterina Cerrini, project and development manager Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile ed Elena Piga, Regional Sales Manager Stolt Tank Container condivideranno il ruolo di Contact Person .

A Cinzia Borghi, CEO di Mistral Marine Solutions sarà affidata la Comunicazione dell’associazione mentre Manuela Indaco, Forwarding Agents & Customs Brokers Amministratore unico della A.Perez & C.snc coprirà la funzione di Tesoriera

Il team si dividerà il lavoro di conduzione dell’associazione in una logica di co-leadership sperimentato con successo negli ultimi due anni.

Tra gli obiettivi dell’attività del nuovo board promuovere iniziative volte alla riduzione delle differenze di genere nelle leadership alla guida dei settori marittimo, commerciale e logistico, rafforzare il networking tra i membri dell’associazione (circa 100 in Italia e oltre 5.200 a livello globale in 62 paesi) e potenziare i legami con altre istituzioni e organizzazioni globali del settore. Significativa a livello internazionale è la collaborazione con IMO e BIMCO.

L’assemblea ha espresso infine un sentito ringraziamento per l’attività svolta e il contributo offerto dalle consigliere uscenti Lucia Nappi e Barbara Pozzolo, quest’ultima da molti anni nel board dell’associazione.