Gran Fondo a Pusiano: brillano gli equipaggi lombardi

L’equipaggio misto SC Lario/SC Pescate/SC Varese vincitore dell’otto senior maschile (ph Canottaggio.org/Stefano Meroni)

PUSIANO – Nelle acque del lago di Pusiano, si è svolta la regata nazionale di gran fondo organizzata nell’ambito del Rowing Winter Challenge, con organizzazione a cura del CR Lago di Pusiano. Tra i Senior si registrano le affermazioni del doppio della SC Varese (Matilde Barison, Giulia Mignemi) della SC Gavirate (Giovanni Borgonovo, Luca Borgonovo), del 4 di coppia misto AC Flora (Giorgia Arata, Alessandra Grasselli, Alice Rossi)-SC Moltrasio (Elisa Bonetti), dell’otto del misto SC Lario (Giulio Zuccalà, Luca Cassina, Natan Sartor, Pietro Gozzi, Jacopo Moretti)-SC Pescate (Luigi Tommaso Riccelli, Marco Gianesin, Simone Sandrini)-SC Varese (tim. Riccardo Doni). Tra i Pesi Leggeri fanno festa la Ternana Canottaggio con Alessandro e Francesco Lucchetti nel doppio e la AC Flora (Riccardo e Amedeo Benedusi, Mattia e Giacomo Mari) nel 4 di coppia.

I doppi Under 23 più performanti sono il misto SC Baldesio (Miriam Alfano)-SC Milano (Lucia Romanelli) e il misto SC Cernobbio (Marco Selva)-SC Menaggio (Marco Gilardoni). Vittoria per i 4 di coppia della SC Gavirate (Vittoria Calabrese, Caterina Monteggia, Greta Prodi, Aurora Spirito) e della SC Varese (Sebastiano Renzi, Lorenzo Ossola, Lorenzo Brega, Lorenzo Cracco). Tra gli Under 19 oro per le ammiraglie di SC Varese (Leonida Arra, Alberto Berardi, Giovanni Bianchi Luvisoni, Matteo Della Torre, Andrea Consonni, Lorenzo Fanchi, Niccolò Zampieri, Filippo Rossi, tim. Riccardo Doni) e SC Lario (Letizia Martorana, Carolina Cassani, India Del Fante, Veronica Poletti, Chiara Solano, Gaia Caterisano, Annalou Tettamanti, Camilla Trombetta, tim. Matilde Belluzzo-SC Varese). I migliori 4 di coppia in acqua sono quelli della SC Armida (Filippo Zucchi, Simone Agati, Mario Mineo, Gregorio Merlino) e della SC Caprera grazie a Giorgia Canale, Eleonora Ciavarro, Margherita Gramaglia e Marta Ravizza. Valentina Mascheroni ed Elisa Marzella trascinano la SC Menaggio nel doppio Under 19. Tra i maschi sorridono Giorgio Cappeletto ed Elio Colombrino per gli Ospedalieri Treviso.

Capitolo Under 17: primo tra i diciannove doppi iscritti è quello firmato CUS Milano con Loris Colzada ed Edoardo Bocca. In campo femminile gioisce La Sportiva Lezzeno con Alice Barini ed Elisabetta Barbarani. Brillano i 4 di coppia di US Bellagina (Andrea Molteni, Tommaso Belgeri, Amedeo Panzini, Matteo Alberti) e Baldesio (Allegra Ansanelli, Irene Berbisotti, Emma Caratozzolo, Maria Milanesi). Sul più alto gradino del podio anche l’otto maschile Armida/Pro Monopoli (Niccolò Zingarelli, Umberto Sertorio, Riccardo e Luigi Pernigotti, Mario Incisa, Tommaso Gardino, Gabriele Fassi e Gianmarco Puca, tim. Elizabetta Gal) e l’otto femminile misto SC Lario (Bianca Bancora, Angelica Cremonesi, Gaia Di Meo, Sofia Primavera, tim. Lisa Gandola)-Adria (Elisa Predonzani, Costanza Crevatin, Lisa Germani)-Pullino (Erica Cimolino).

E’ la Canottieri Varese a inaugurare i successi di giornata con il doppio Cadetti (Matteo Luini, Andrea Martini). Tra le Cadette, invece, affermazione del misto Sport Club Renese (Fabiola Lavezzi)-LNI Sestri Ponente (Viola Bellicchi). La Lombardia festeggia una bella doppietta nei 4 di coppia Cadetti, con Davide Corini (SC Bissolati), Francesco Gregorutti (AC Monate), Leonardo Martinoli (SC Retica) ed Elia Rivolta (US Bellagina), e Cadette, con Anita Acquaroni (SC Eridanea), Veronica Zucchini (SC Cernobbio), Anja Wollgast (AC Monate) ed Elisabetta Zakharchuk (SC Varese). Passando agli Allievi C, doppia festa Lombardia con Varese (Alessandro Bruno)-Retica (Fabio Della Bella)-Gavirate (Alessandro Mascetti)-SC Milano (Guido Tonna) e Moltrasio (Lucia Bonetti)-US Bellagina (Azzurra Casanova, Gloria Di Meo)-CUS Milano (Reina Cho).

La RSC Tevere Remo va a segno nell’otto Over 54 femminile con Maria Sigillò, Francesca Molinari, Giovanna Verdesi, Chiara Lupoi, Asia Puglia, Angela Piepoli, Cecilia Capuano e Flavia Morrone (tim. Mauro Recanatesi). SC Varese d’oro nel 4 di coppia Master Under 43 grazie a Elisa Bartolomei, Emmanuella D’Alba, Anna Lynn Henny e Silvia Mosele, mentre nella gara maschile prevale il misto CUS Milano (Dario Gerone, Gianmarco Guglielmino, Filippo Moscatelli)-CUS Trento (Federico Perinati). Gioisce anche il quadruplo misto Canottieri Retica-CR Lago di Pusiano con Rayna Ivanova Stoytcheva, Monica Robustellini, Izabela Czuba e Viktoria Kovacsne. Il quattro di coppia misto Under 43-54 più veloce è composto da Viviana Gaggio, Andrea Boffa, Roberto Consalvo e Gloria Cesana (SC Caprera), quello maschile è tutto CUS Milano (Gianluca Santi, Matteo Ciapparelli, Dario Del Vecchio, Marco Iriti), mentre in quello Over 54 mix applausi per la SC Menaggio di Katia Bernini,

Monia Casadei, Matteo Pogliani e Marco Rumi e per l’ammiraglia RSC Tevere Temo di Mauro Recanatesi, Gianluca Battaglini, Marcello Emiliozzi, Roberto Serio, Vincenzo Calzona, Luca Scuriatti, Enrico Fronticelli e Gianfranco Soranna (tim. Asia Puglia). Idroscalo (Federica Orione, Elena Reynaud)-SC Pescate (Miriam Bernini, Savina Panizza) e misto SC Varese (Fabrizio Galetta, Andrea Prina, Andrea Tamborini)-SC Arolo (Fabrizio Corazza) vincenti nel 4 di coppia Master over 54. Bene l’otto Master 43-54 della SC Gavirate (Federico Gattinoni, Alexis Binda, Davide Pagani, Daniele Lama, Nicola Bucci, Daniele Bini, Giancarlo Genzi, Davide Corbani, tim. Lorenzo Tronconi).

RISULTATI