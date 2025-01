RITORNO SUL VERBANO DELLA CLASSE SNIPE

A Luino – AVAV – procedono i preparativi per il Trofeo Ezio Braga “2” in programma all’inizio di maggio

Luino– A Luino procedono alacremente i preparativi per quello che sarà l’evento più importante riservato alla classe Snipe sul lago Maggiore nel 2025.

Nei giorni 3 e 4 maggio prossimi, con l’organizzazione dell’Associazione Velica Alto Verbano, si svolgerà il Trofeo Ezio Braga “2”, manifestazione a carattere nazionale (valida per la ranking list 2025 nell’ambito di un circuito denominato Duca d’Aosta) particolarmente attesa dalle flotte locali, di Orta e del Ceresio. Dai contatti intercorsi con la classe e i regatanti traspare che questa manifestazione, in memoria del compianto Ezio Braga, è particolarmente sentita soprattutto per lo stupendo ricordo che ha lasciato a tutti coloro che lo hanno conosciuto non solo come velista di grande esperienza, ma anche come dirigente della Classe Italiana – SCIRA – negli anni ’80/’90.

Attualmente, in attesa dei giorni dell’evento, gli organizzatori stanno lavorando sulla ricerca degli sponsor che, con il solo supporto, permetteranno di poter offrire la migliore organizzazione possibile sia in mare sia per quanto riguarda le attività collaterali.

Uno dei sostenitori principali che ha già confermato la sua presenza in questa veste sarà il novarese Maurizio Huber con sua azienda CISAL, leader nel settore delle rubinetterie: Maurizio sarà anche in regata con la sua nuova imbarcazione. E’ stata stipulata una convenzione ad hoc con l’Hotel Internazionale di Luino per quanto riguarda l’aspetto logistico: si trova a soli 5 minuti di distanza a piedi della sede della regata.

Gli organizzatori stanno lavorando con grande impegno anche per trovare alcune barche da poter mettere a disposizione degli equipaggi juniores che hanno fatto specifica richiesta di partecipare alla manifestazione: un chiaro segnale che anche da parte dei giovani vi è un grande interesse per questa classe.