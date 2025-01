APERTE LE ISCRIZIONI ALLA GIORGIO ARMANI SUPERYACHT REGATTA 2025

Giorgio Armani Superyacht Regatta 2024. Crediti foto: Southern Wind/Sailing Energy

All’evento, in programma dal 27 al 31 maggio, potranno partecipare imbarcazioni non inferiori agli 80 piedi

Il Southern Wind RendezVous & Trophy sarà nuovamente parte integrante dell’evento

Porto Cervo-Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Giorgio Armani Superyacht Regatta, in programma dal 27 al 31 maggio 2025. L’evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con la partnership di Giorgio Armani, anticiperà a fine maggio l’apertura della stagione velica dei superyacht nel Mediterraneo.

Come già annunciato, sono molteplici le novità dell’edizione 2025, a partire dall’apertura dell’evento a imbarcazioni con lunghezza minima di 80 piedi. Ancora, oltre alle Classi Superyacht è prevista una nuova divisione dedicata al Corinthian Spirit per partecipare in modalità crociera, che consentirà di ridurre l’impegno per la preparazione delle imbarcazioni e il numero di professionisti a bordo. Inoltre, avranno nuovamente la possibilità di partecipare i multiscafi di lunghezza non inferiore a 50 piedi.

Per iscriversi all'evento è possibile consultare il Bando di Regata cliccando qui.



Anche quest’anno la manifestazione ospiterà il Southern Wind RendezVous & Trophy, grazie alla virtuosa collaborazione con l’omonimo cantiere. Giunto alla sua 19^ edizione, il RendezVous raduna a Porto Cervo gli armatori Southen Wind per un’amichevole veleggiata tra le isole dell’Arcipelago di La Maddalena.

Come sempre Giorgio Armani, title sponsor dell’evento, renderà speciali i momenti sociali a terra con il pop up store in Piazza Azzurra dedicato alla collezione Giorgio Armani Mare e il Gala Dinner che si terrà sulla terrazza panoramica dello YCCS, con un set up dedicato.

Il Bando di Regata insieme al modulo di iscrizione sono disponibili online cliccando qui.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Regate YCCS.





Crediti foto: Southern Wind/Sailing Energy