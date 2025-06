OM International Ledro Match Race: Completata la prima semifinale ,vinta da Lennard Bal

Lago di Ledro- E’ entrata nel vivo l’edizione 2025 dell’OM International Ledro Match Race, unico Grado 2 in Italia valido per il World Match Racing Tour, organizzato dall’Associazione Vela Lago di Ledro: completato il Round Robin in condizioni di vento leggero ma costante, ad accedere alle semifinali sono stati l’estone Mati Sepp, passato come primo seppur a pari punti con il campione uscente Rocco Attili, l’olandese Lennard Bal e il francese Tom Fucher.

Immediati sono iniziati i voli validi per le semifinali con Lennard Bal che ha eliminato Mati Sepp con un secco tre a zero, mentre Tom Fucher ha fatto rientro in banchina sul due a zero nei confronti di Rocco Attili, chiamato all’impresa per ribaltare la situazione.

Il PRO Fabio Barrasso conta di completare le semifinali domani di buon mattino e, contestualmente, di dare il via ai match utili a definire la parte bassa della classifica, sfruttando il format noto con il nome di King of the Castle.

Ricordiamo che l’OM International Ledro Match Race si concluderà domenica con la disputa della restante semifinale e delle finali, cui seguirà la cerimonia di premiazione.