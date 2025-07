Assoluti Canottaggio: Fiamme Gialle e Fiamme Oro calano il tris a Ravenna

RAVENNA – Tre successi a testa per Fiamme Gialle e Fiamme Oro a Ravenna in occasione delle finali dei campionati italiani assoluti di Canottaggio disputati quest’oggi nel bacino della Standiana. Tante le sfide con protagonisti gli azzurri del gruppo olimpico, a due mesi e mezzo dai Mondiali in programma a Shanghai.

Nel singolo maschile, al termine di un finale di gara ricco di emozioni, Davide Mumolo (Fiamme Oro) prevale su Niels Torre (CS Carabinieri). Nel doppio maschile, intitolato a Gian Piero Galeazzi e al padre Rino, Gabriel Soares (partner azzurro di Torre in questa specialità) conquista il titolo italiano insieme a Marco Selva con i colori della Marina Militare.

In campo femminile, nel doppio, attesa per la sfida tra Alice Codato e Laura Meriano, protagoniste tre settimane fa di uno storico successo in Coppa del Mondo nel due senza. Codato, insieme a Stefania Buttignon, conduce le Fiamme Oro al successo nel Trofeo Gloria e Itala Mariani davanti al CS Carabinieri di Meriano e Stefania Gobbi. Il quattro senza delle Fiamme Oro, con Giovanni Codato, Davide Comini, Giuseppe Vicino e Matteo Della Valle, alza al cielo il primo trofeo “Giuseppe Moioli”, intitolato allo storico campione olimpico di Londra 1948 scomparso lo scorso 5 maggio.

Nel quattro di coppia, specialità in cui sono vicecampioni olimpici e oro nella specialità in Coppa del Mondo, i finanzieri Giacomo Gentili e Luca Rambaldi onorano la memoria del loro compagno Filippo Mondelli e dello storico comandante gialloverde Gaetano Bellantuono insieme a un altro argento olimpico del quattro, Luca Chiumento, e a Leonardo Tedoldi.

A segno anche la barca femminile gialloverde, composta da Elisa Mondelli e Clara Guerra, insieme ad Alice Gnatta azzurra in otto a Parigi 2024, e alla campionessa olimpica di Tokyo 2020 nel doppio leggero Valentina Rodini. Fiamme Gialle d’oro anche nell’otto-Trofeo Mario Bovo: Leonardo Pietra Caprina, Alessandro Bonamoneta, Matteo Lodo, Andrea Panizza, Matteo Sartori, Jacopo Frigerio, Alfonso Scalzone, Paolo Covini e il timoniere Emanuele Capponi battono la Marina Militare (Vincenzo Abbagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gabriel Soares, Giovanni Abagnale, Marco Selva, Emanuele Gaetani Liseo, tim. Alessandra Faella).

Nel due senza successo per le Fiamme Rosse con l’azzurra Giorgia Pelacchi (bronzo agli Europei di Plovdiv nell’otto) insieme ad Arianna Noseda. Ilaria Corazza firma una splendida doppietta: l’atleta della SC Timavo si impone nel singolo Senior e anche Pesi Leggeri, categoria dove esulta anche Giovanni Borgonovo (SC Gavirate).

Questo il prospetto finale relativo all’assegnazione dei quattordici titoli italiani nella categoria Senior: tre titoli alle Fiamme Gialle (quattro di coppia maschile, quattro di coppia femminile, otto maschile) e alle Fiamme Oro (singolo maschile, doppio femminile, quattro senza maschile), uno a CUS Torino (otto femminile), SC Firenze (due con maschile) Fiamme Rosse (due senza femminile), SC Gavirate (quattro con maschile), Marina Militare (doppio maschile), CC Saturnia (due senza maschile), RSC Cerea (quattro senza femminile) e a SC Timavo (singolo femminile).

Nutrita presenza di azzurri anche nel settore Pararowing, con le conferme per Marco Frank (VVF Ravalico) e Luca Conti (CR Lago Pusiano) rispettivamente singolo PR3 assoluto e Under 23. Giacomo Perini (CC Aniene) mette il sigillo sul singolo PR1.

A Ravenna è intervenuto il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo che, insieme al Presidente federale Davide Tizzano, ha premiato proprio Perini.

Assegnati anche i 15 titoli tricolori nella categoria Under 19. Questa la suddivisione: doppietta per SC Sampierdarenesi (due con e otto maschile), CC Saturnia (quattro senza e quattro con maschile), SC Corgeno (singolo e quattro di coppia femminile), SC Lario (due senza e otto femminile) e SC Caprera (quattro senza e quattro con femminile). Vincono un titolo a testa SC Firenze (singolo maschile), Rowing Club Genovese (due senza maschile), SC Armida (doppio maschile), SC Bissolati (quattro di coppia maschile), SC Gavirate (doppio femminile).

Nelle immagini (ph Canottaggio.org/Luca Pagliaricci): il podio del quattro di coppia senior maschile; il podio del doppio senior femminile

RISULTATI GARE