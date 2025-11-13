Porti, il ministro Salvini firma la nomina di otto presidenti Adsp

Si conferma il rafforzamento strutturale del sistema portuale italiano

Roma – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti che nominano i nuovi presidenti di otto Autorità di Sistema portuale, completando così un passaggio istituzionale fondamentale per la governance dei rispettivi scali marittimi.

Le nomine riguardano:

-Francesco Benevolo, presidente AdSP Mare Adriatico centro settentrionale;

-Giovanni Gugliotti, presidente AdSP Mar Ionio;

-Davide Gariglio, presidente AdSP Mar Tirreno settentrionale;

-Raffaele Latrofa, presidente AdSP Mar Tirreno centro settentrionale;

-Eliseo Cuccaro, presidente AdSP Mar Tirreno centrale;

-Matteo Gasparato, presidente AdSP Mare Adriatico settentrionale;

-Paolo Piacenza, presidente AdSP Mari Tirreno meridionale e Ionio;

-Domenico Bagalà, presidente AdSP Mare di Sardegna.

Con queste nomine, il Mit conferma l’attenzione verso il rafforzamento strutturale del sistema portuale italiano, fulcro della logistica, dell’interscambio marittimo e della competitività internazionale del nostro Paese.

Inoltre, nella stessa giornata, anche la Camera dei Deputati ha dato parere favorevole alla nomina di Marco Consalvo a presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico orientale.

La nomina era già stata approvata precedentemente dal Senato, confermando la piena legittimità e il sostegno istituzionale a questa scelta.

Il Ministero e il Governo ribadiscono l’impegno a garantire che tutti gli enti portuali del Paese possano operare al meglio, per evitare paralisi amministrative e favorire la massima efficienza del settore.