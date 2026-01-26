UIL DIFESA BRINDISI: Strepitosa Vittoria con il 100% dei Seggi e con l’80% dei voti alle elezioni RSU presso il Comando Telecomunicazioni della Marina Militare (MARITELE Brindisi)

Dott. Michele PUCA, Coordinatore Provinciale UIL Difesa Brindisi: “la nostra organizzazione Sindacale è orgogliosa di annunciare un nuovo, straordinario successo alle elezioni RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) presso il Comando Centro Telecomunicazioni della Marina Militare con sede in Brindisi (Maritele).

Con il 100% dei seggi e un impressionante 80% dei voti a favore, il nostro sindacato ha confermato, ancora una volta, il proprio ruolo di primo piano nel panorama sindacale provinciale.

Questa vittoria non solo certifica il costante impegno e la fiducia dei lavoratori nei confronti di UIL Difesa, ma conferma anche i risultati ottenuti durante le elezioni RSU di aprile 2025, che avevano già sancito la nostra posizione di primo sindacato della provincia di Brindisi. Il supporto massiccio che abbiamo ricevuto dai lavoratori testimonia il nostro costante impegno per i diritti e le esigenze della categoria, nonché la nostra capacità di rappresentare con efficacia e determinazione gli interessi dei lavoratori del settore pubblico.

Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto, con attenzione, ascolto e dedizione, nei confronti di ogni singolo lavoratore del Comando Centro Telecomunicazioni. Il nostro impegno quotidiano per il miglioramento delle condizioni di lavoro, per una maggiore sicurezza e per la valorizzazione del personale ha trovato una risposta positiva, come dimostra l’alto tasso di adesione alla nostra linea sindacale.

La UIL Difesa Brindisi rinnova il suo impegno a continuare a lavorare al fianco dei lavoratori, per garantire il rispetto dei diritti, per affrontare le sfide future con determinazione e per rappresentare al meglio le istanze di chi lavora ogni giorno con professionalità e dedizione. Con questa vittoria, non facciamo che rafforzare il nostro impegno per una difesa dei diritti dei lavoratori forte, coesa e unita”.

Il Coordinamento Provinciale, aggiunge ancora: “un risultato straordinario che ci conferma e gratifica ed allo stesso tempo ci ricorda come abbiamo grosse responsabilità nei confronti dei lavoratori. Dobbiamo continuare ad affrontare il mancato turn-over, incrementare i fondi e gli emolumenti per non perdere quel personale tecnico indispensabile per la manutenzione e l’efficienza dei mezzi della Difesa e per le officine oltre che per i laboratori della base navale, nonché aumentare la formazione del Personale presente e soprattutto la sicurezza dei nostri lavoratori. Tematiche che da sempre affrontiamo con successo e che ci richiamano a nuove sfide nel prossimo triennio”.

Infine Michele PUCA conclude: “Grazie alla fiducia che i lavoratori ci hanno rinnovato, la UIL continuerà ad essere il punto di riferimento per tutti coloro che credono in un Sindacato forte, giusto ed inclusivo. Il nostro lavoro è solo all’inizio: insieme, raggiungeremo nuovi traguardi, sempre al fianco dei lavoratori!”.

f.to

IL COORDINATORE PROVINCIALE DIFESA

dott. Michele PUCA