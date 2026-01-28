Maccaferri Futura presenta la squadra e il programma sportivo per il 2026: il progetto accelera e punta sempre più in alto

Luca Rosetti, Sergio Iasi (Presidente di Officine Maccaferri), Checco Bruni e Alberto Bona.

Il 2026 sarà una stagione di forte spinta, con la Route du Rhum e il Campionato Class 40 come obiettivi chiave

Insieme a Francesco Bruni, entra nel team anche il velista oceanico Alberto Bona come Performance Specialist

Milano – Un percorso fatto di scelte ambiziose, visione e spirito di squadra. È su questi pilastri che si fonda la stagione sportiva 2026 di Maccaferri Futura, il progetto Class 40 di Officine Maccaferri realizzato insieme al velista oceanico Luca Rosetti. I nuovi ingressi nel team e il calendario delle regate sono stati presentati questo pomeriggio alla stampa e ai partner nella cornice di Duomo18, nel corso di un incontro moderato dall’editorialista di Sky Sport Giovanni Bruno.

Per la nuova stagione, Officine Maccaferri ha scelto di imprimere una forte accelerazione al progetto, partendo dal rafforzamento del team sportivo con l’obiettivo di alzare in modo significativo il livello delle performance. È in questo contesto che si inserisce l’ingresso di Francesco “Checco” Bruni e Alberto Bona, due figure di riferimento della vela internazionale, chiamate a portare esperienza, metodo e competenze specialistiche per l’ulteriore sviluppo sportivo e tecnico di Maccaferri Futura.

Sergio Iasi, Presidente di Officine Maccaferri, ha aperto così la presentazione: “Giorno dopo giorno, noi di Maccaferri sosteniamo Futura creando le condizioni migliori perché Luca e il team possano lavorare al meglio e raggiungere risultati sempre più ambiziosi. Oggi questo progetto può contare su una squadra ancora più completa grazie a Checco e ad Alberto, con il supporto costante di un gruppo che condivide obiettivi, metodo e responsabilità, anche a terra. Per noi Futura incarna l’ambizione di Officine Maccaferri di rafforzare e consolidare la propria leadership nel lungo periodo, attraverso investimenti mirati, competenze solide e una visione chiara delle sfide future”.

A fargli eco Luca Rosetti, skipper di Futura: “Il lavoro fatto nel 2025 è stato fondamentale perché ci ha permesso di costruire basi solide e di capire fino a dove possiamo spingerci con Futura. Il 2026 sarà una stagione intensa e di confronto ad alto livello, ma oggi possiamo affrontarla con maggiore consapevolezza e fiducia. Sapere di avere alle spalle un team più forte e strutturato fa la differenza quando si tratta di spingerci oltre i limiti”.

Già annunciato come parte del progetto, Checco Bruni lavorerà a stretto contatto con Rosetti e con il team sulla preparazione, sulla conduzione e sulle decisioni in regata, portando in barca un’esperienza costruita ai massimi livelli della competizione internazionale. Bruni sarà parte attiva della vita di bordo, tra allenamenti e regate, contribuendo ad alzare il ritmo in ogni fase della stagione.

“Entrare in Maccaferri Futura significa condividere un progetto che ha ambizioni chiare e un approccio molto concreto”, ha commentato Checco Bruni. “C’è una barca con grande potenziale e un team strutturato che vuole lavorare bene, in mare e a terra. Non vedo l’ora di iniziare a navigare e di mettermi al lavoro insieme a Luca e alla squadra, portando la mia esperienza per spingere sulla performance e affrontare una stagione che sarà molto competitiva”.

Alberto Bona ricoprirà il ruolo di Performance Specialist, affiancando Rosetti e il team nella preparazione di una stagione che si prospetta particolarmente ambiziosa: non solo aiutando a sviluppare una barca veloce ed affidabile ma anche lavorando a stretto contatto con Luca su tutti i dettagli in vista della preparazione alla Route du Rhum. Navigatore affermato nel panorama della vela oceanica internazionale, Bona porta nel progetto un’esperienza maturata nelle regate offshore più lunghe e tecniche, costruita sia nelle classi oceaniche in solitario sia nei circuiti ad altissima competitività.

“Sono molto felice di avere ricevuto questa chiamata per saltare a bordo del progetto Maccaferri Futura! Per me è una nuova avventura e un cambio di prospettiva importante e sono molto motivato per portare il mio contributo. Luca ha uno sponsor importante, un’ottima barca, ha tutte le carte in regola per fare bene. Il mio contributo sarà più focalizzato sulla preparazione dello skipper con un supporto alla performance individuale: la Rotta del Rhum è un evento molto importante, la chiave sarà arrivare pronti e in grado di sfruttare al 100% le performance della barca”, ha aggiunto Alberto Bona.

Maccaferri Futura è il risultato di un lavoro di squadra che va ben oltre chi è a bordo: è un progetto corale che unisce competenze sportive, tecniche e organizzative, supportato da una struttura a terra qualificata. Al fianco dello skipper ci sono Giulia Albuzio, che in qualità di Team Principal gestisce lo sviluppo del progetto in coerenza con gli obiettivi strategici e i temi di sostenibilità; Paolo Bertazzoni, Resident Manager, che gestisce l’area sportiva e tecnico-velica e la logistica del team; e Yaël Poupon, Boat Captain, figura chiave nella gestione operativa quotidiana dell’imbarcazione.

Un calendario ambizioso, con la Route du Rhum e il Campionato Class 40 come traguardi

Il programma sportivo di Maccaferri Futura si articola su un calendario di alto profilo, che prenderà il via ad aprile con la Spi Ouest-France Banque Populaire Grand Ouest, seguita da La Trin’40 e dall’Armen Race a metà maggio. La stagione proseguirà poi con alcuni degli appuntamenti offshore più impegnativi del circuito, dalla CIC Normandy Channel Race alla Round Ireland Race, fino alla Drheam Cup nel mese di luglio. Il momento chiave dell’anno sarà infine la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, in programma dal 1° novembre, una traversata atlantica in solitario di oltre 3.500 miglia nautiche da Saint-Malo a Pointe-à-Pitre che rappresenta una prova in cui convergono preparazione tecnica, scelte di assetto, gestione della performance nel lungo periodo e capacità decisionale in condizioni oceaniche complesse.

In preparazione a un calendario così intenso, il team partirà per le prime sessioni di allenamento a Cascais tra febbraio e marzo, con il coinvolgimento diretto di Bruni e Bona, per lavorare in modo approfondito su conduzione, assetti e velocità. Maccaferri Futura si prepara così ad affrontare una nuova fase del proprio percorso, con l’obiettivo di confrontarsi con i migliori team della classe ed essere stabilmente tra i protagonisti del circuito.