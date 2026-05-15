Il Propeller Club Port of Roma rinnova le cariche sociali: l’ing. Donato Caiulo confermato alla Presidenza

Il Consiglio Direttivo quasi al completo: (da sinistra) Lorenzo Galluccio, Serena Di Nunno, Giovanni Grimaldi, Elda Turco Bulgherini, Donato Caiulo, Rosaria La Grotta, Monica Panozzo, Sophie Massage, Graziano Bonardelli (completa il direttivo Laurence Martin).

Dopo l’Assemblea dei Soci dell’International Propeller Club Port of Roma ha votato il nuovo il Direttivo che guiderà il Club per il prossimo mandato triennale, il Direttivo, rinnovato per quattro decimi, si è riunito ed ha confermato all’unanimità l’ing. Donato Caiulo nel come Presidente, ad affiancarlo nella gestione operativa e nel coordinamento delle attività del Club è stato nominato il nuovo Segretario Graziano Bonardelli, confermati i due vicepresidenti: la prof. Elda Turco Bulgherini, e l’ing. Giovanni Grimaldi oltre alla tesoriera avv. Rosaria La Grotta; completano il direttivo la dott.ssa Laurence Martin ed i nuovi eletti nel Consiglio Direttivo, Serena Di Nunno e Lorenzo Galluccio, del Gruppo Giovani del Propeller Roma, oltre a Sophie Massage e Monica Panozzo.

Il Propeller Club Port of Roma, parte integrante della rete nazionale e internazionale dei Propeller Club, si conferma come punto di incontro fondamentale per i professionisti, le imprese e le istituzioni legate all’economia del mare, ai trasporti e alla logistica del cluster marittimo romano e laziale.

“Sono onorato della fiducia rinnovatami dai soci,” ha dichiarato il Presidente Donato Caiulo. “Il nostro impegno per i prossimi anni sarà quello di rafforzare ulteriormente il ruolo del Club come laboratorio di idee e luogo di confronto sulle grandi sfide che interessano il settore: dalla nuova Riforma portuale, alla transizione energetica, alla digitalizzazione, fino allo sviluppo infrastrutturale del sistema logistico nazionale a partire dalla sinergia tra porti ed interporti oltre che da un rinnovato protagonismo nel Mediterraneo.

Il Segretario Graziano Bonardelli ha aggiunto: “Lavoreremo per consolidare la base associativa e per promuovere iniziative che favoriscano la cultura marittima e l’intermodalità, creando sinergie sempre più strette tra gli operatori e i decision-maker del territorio, continuando a lavorare per la navigabilità del Tevere, chiedendo che il tratto tra la foce e Roma (città del Vaticano) sia riconosciuta dall’Europa tra le Reti TEN-T fluviali.”

Il nuovo Direttivo ha già delineato le linee programmatiche per il triennio, con un fitto calendario di incontri tecnici, conviviali e seminari volti a promuovere lo sviluppo dell’economia marittima in ambito locale, nazionale e internazionale. L’International Propeller Club è un’organizzazione no-profit che promuove gli scambi commerciali e le relazioni professionali nel settore marittimo, dei trasporti e della logistica. Il Club Port of Roma rappresenta uno dei nodi strategici della rete nazionale, facilitando il dialogo tra i protagonisti della blue economy e le Istituzioni nazionali.

I nuovi quattro membri del Direttivo, con il Presidente Donato Caiulo al centro, da sinistra: Lorenzo Galluccio, Serena Di Nunno, Monica Panozzo e Sophie Massage.