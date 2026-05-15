MARINA DI PROCIDA PREMIATA ALLA 71ª EDIZIONE DI INDUSTRIA FELIX TRA LE IMPRESE PIÙ COMPETITIVE DELLA CAMPANIA

Marina di Procida, Gruppo Marinedi

Marina di Procida, parte del network del Gruppo Marinedi, è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio nell’ambito del 71° evento Industria Felix, 9a edizione de “La Campania che compete”, riconoscimento assegnato alle imprese più performanti e affidabili a livello gestionale e finanziario.

Marina di Procida, oltre a rappresentare un punto di riferimento per la nautica nel Golfo di Napoli, si conferma oggi anche come realtà imprenditoriale solida e virtuosa, capace di distinguersi per performance economico-finanziarie e qualità della gestione.

Il riconoscimento è stato conferito nel corso della 71ª edizione del Premio Industria Felix –osservatorio sulle eccellenze imprenditoriali italiane – svoltasi giovedì 14 maggio a Napoli, presso l’Auditorium di Città della Scienza. L’iniziativa, organizzata da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved e in co-organizzazione con Regione Campania, si basa su un’approfondita analisi di circa 700mila bilanci di società di capitali relativi all’anno fiscale 2024.

In questo contesto, Marina di Procida è stata selezionata tra le imprese più competitive della Campania, distinguendosi per solidità, affidabilità e performance gestionale, elementi che riflettono il modello di sviluppo promosso dal Gruppo Marinedi, fondato su una gestione efficiente e su una visione di lungo periodo.

Il premio, consegnato nel corso di un evento che ha riunito istituzioni, mondo accademico e rappresentanti del sistema imprenditoriale, conferma il ruolo dei marina del Gruppo non solo come infrastrutture strategiche per la nautica da diporto, ma anche come realtà economiche capaci di generare valore nei territori in cui operano.

In particolare, Marina di Procida si distingue per la sua capacità di coniugare qualità dei servizi, integrazione con il territorio e attenzione alla sostenibilità, contribuendo allo sviluppo turistico ed economico locale e consolidando il proprio posizionamento all’interno di uno dei contesti più competitivi del Mediterraneo.

«Questo riconoscimento rappresenta per noi una grande soddisfazione e un’importante conferma del percorso intrapreso», commenta Giovanna Marconi, Responsabile Marketing e Comunicazione del Gruppo Marinedi, che ha ritirato il premio nel corso della cerimonia. «Essere annoverati tra le imprese più competitive della Campania significa aver saputo costruire nel tempo un modello solido, basato su qualità, efficienza e capacità di visione. Marina di Procida è un porto che cresce insieme al suo territorio e alle persone che lo vivono ogni giorno, e questo risultato è il frutto del lavoro condiviso di tutto il team e della forza del network Marinedi».

Il riconoscimento si inserisce in un percorso più ampio che vede il Gruppo Marinedi impegnato nello sviluppo e nella valorizzazione dei propri marina come hub sempre più integrati, sostenibili e aperti al dialogo con il territorio, confermando una strategia che unisce crescita economica e creazione di valore nel lungo periodo.