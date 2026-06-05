DUE PROVE TRA LE BOE PER LA RANGE ROVER SARDINIA CUP

Al comando della regata per squadre di club il RORC seguito dallo YCCS e dallo YC Repubblica Marinara di Pisa

Porto Cervo-Archiviata la regata offshore, la Range Rover Sardinia Cup è proseguita con due prove a bastone tra le boe, con partenza posizionata circa 4 miglia davanti a Porto Cervo.

Alle ore 12 è suonato puntuale come da programma il segnale di avviso per la prima prova, con Maestrale più leggero del previsto, tra i 12 e i 14 nodi, che è tuttavia andato a intensificarsi con rotazione a destra per la seconda prova, stabilmente a 20 nodi con punte fino a 24. Grande spettacolo in acqua, con lunghe planate al lasco e incroci ravvicinati. Con il vento e il moto ondoso in aumento, hanno fatto la differenza le abilità di manovra degli equipaggi che troviamo al vertice della classifica, mentre alcuni concorrenti hanno sofferto maggiormente le condizioni impegnative della seconda prova. Il lato sinistro del campo, più vicino a terra, è quello generalmente favorito in condizioni di Maestrale, ma oggi ha premiato meno del previsto. Soprattutto chi ha impostato le partenze sul pin non sempre ha ottenuto il vantaggio che si aspettava.

La flotta della SC1 impegnata al lasco, Range Rover Sardinia Cup 2026.

In SC1 si consolida al comando della classifica generale Ino Veritas del RORC, vincitore di giornata con un secondo e un primo posto come parziali. Seguono distaccati Django WR dello YCCS e RocketNikka dello Y.C. Repubblica Marinara di Pisa.

La prima prova a bastone, al calcolo dei tempi corretti, ha visto primeggiare Spirit of Lorina dello Yacht Club de France per un solo secondo su Ino Veritas e 3 secondi su Jolt 3.

Distacchi minimi anche nella seconda regata, con la vittoria di Ino Veritas per 4 secondi su Jolt 3 e dieci su Django WR.

Ammainata di gennaker su Django WR, Range Rover Sardinia Cup 2026.

In SC2, la classifica generale vede al comando Ran del team RORC Gold, il migliore di giornata con un primo e un secondo posto, seguito da Django JP (3-1 i parziali) dello YCCS e Garm (4-3), il rappresentante del RORC.

Il RORC guida la classifica della Range Rover Sardinia Cup, ottenuta dalla somma dei punti di entrambe le barche di ogni team. Al secondo posto lo YCCS e al terzo lo Y.C. Repubblica Marinara di Pisa.

Ran del team RORC Gold al comando della Classe SC2, Range Rover Sardinia Cup 2026.

Questa sera gli armatori e i loro ospiti sono attesi al ristorante sulla terrazza dello YCCS per una cena loro riservata offerta dal Title sponsor Range Rover. In occasione della cena è stata inaugurata in sala Azzurra, la model room dello YCCS, una mostra fotografica sulle edizioni storiche della Sardinia Cup alla presenza di Carlo Borlenghi.

Domani, 6 giugno, le regate riprendono alle ore 12 con altre due prove a bastone, che permetteranno di introdurre lo scarto del peggior risultato della serie. Le previsioni indicano Maestrale tra i 13 e i 20 nodi.

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