Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale: Patroni Griffi Presidente

Scritto da Redazione Authority, Cultura, Italia, Legislazione, News, Porti, Trasporti

Roma. Il Ministro Giovannini, nell’indicare il Prof Patroni Griffi alla guida dell’AdSPMAM, per altri quattro anni, conferma il lavoro portato avanti da questi nel ri-marittimizzare il sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale. I porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli hanno visto una svolta nell’essere considerati alla pari di altri porti dell’Adriatico e del Mediterraneo dal Ministero delle Infrastrutture. Basta leggere il Piano triennale delle opere per comprendere come questi porti possono aspirare a un mercato dei trasporti marittimi non indifferente; per alcuni si tratta di riconferme delle funzioni di valori evidenziati in questi anni; per altri si tratta di conquiste di nuove posizioni nell’orizzonte mediterraneo.

Orizzonte del mercato economico/marittimo/portuale che sta subendo una trasformazione epocale: dalla transizione energetica, ecologica, digitale ad una innovazione continua nell’automazione navale e dei servizi marittimi. Progetti di nuova infrastrutturazione portuale in alcuni porti del sistema e progetti finanziati in altri parlano di un futuro ‘prossimo’ che sicuramente riuscirà a declinare uno sviluppo sostenibile secondo le linee strategiche del Ministro Enrico Giovannini e mutuate da una vision – pragmatica – di sistema portuale portata avanti dal Presidente dell’AdSPMAM, Prof. Ugo Patroni Griffi. Quattro anni per far comprendere al cluster marittimo/portuale del Sistema e delle città-porto relative che concepire, progettare e realizzare un’infrastruttura, oltre a servire il traffico dei flussi merceologici e/o passeggeri, è parte integrante e non è mai estranea allo sviluppo di un territorio.

Una crescita portuale implica sicuramente una crescita delle comunità interessate a quel sistema dei porti; un porto non è solo asset funzionale ad un mercato, ma è anche trasformazione culturale e sociale. Brindisi è stato un esempio per millenni e la sua storia lo dimostra; quando si è verificato il contrario, soprattutto in questi ultimi venti anni, (numerosi presidenti di AP che non finivano il loro mandato, commissari – difficoltà burocratiche tra Porto, ASI e Comune) decretando lo ‘stallo’ delle attività portuali, la Città di Brindisi, la Provincia, il Salento e la Regione hanno subito negatività nello sviluppo perdendo traffici marittimi importanti. Sindaci e presidenti di regione per ottenere qualche ‘consenso’ politico per anni hanno affermato il ’no ideologico’; ma dopo il no pronunciato, rimane nella città e nella regione (effetto Nimby) il vuoto sociale, occupazionale ed altri disagi.

Dopo quattro anni di AdSPMAM, la dimensione sistemica si è fatta strada, e non voglio elencare le tappe realizzate che non sono poche; si spera, in futuro, che la promozione di tale azione possa coinvolgere i territori portuali e non in modo serio e continuativo. Che possa tornare il dialogo ’costruttivo’, senza espropri alla politica, senza delegittimare tutto e tutti, senza disprezzo delle competenze deridendo tutto e tutti (senza titolo e titoli), traguardando quella vision di futuro portuale già tracciato. Il nostro augurio di buon lavoro al Prof. Ugo Patroni Griffi, consapevole del lavoro che gli spetta, a portare a buon fine tutti i progetti, quelli in corso e quelli del futuro prossimo, da parte della redazione de IL NAUTILUS.

Abele Carruezzo