Crociere si riparte … e buona navigazione

Genova. Si riparte, anzi la voglia di navigare è tanta! Lo confermano le proiezioni che emergono dal rapporto annuale di Cruise Industry News 2021. La fiducia nell’intero sistema crocieristico da parte dei passeggeri si è dimostrata continua anche durante il covid. A livello europeo si parla di una richiesta di oltre nove milioni di passeggeri, con un trend in crescita fino al 2027, che hanno già prenotato un viaggio a bordo di navi da crociera. In una battuta, il Direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, ha detto: “Sono convinto che i protocolli sanitari siano destinati a scemare quasi del tutto. In alcuni Paesi, per fare un esempio, chi è vaccinato non ha più l’obbligo di indossare la mascherina: succederà anche a bordo. Se parliamo degli itinerari, invece, è probabile che qualcosa rimanga: le soste più lunghe, la possibilità di visitare più destinazioni partendo dallo stesso porto, sono tutte cose che stavamo già sperimentando e che la pandemia ha accelerato”.



Costa Crociere, in attesa di garantire partenze anche da Genova, riparte da Savona la prima nave, la Costa Smeralda: mini-crociere di tre e quattro giorni, che consentiranno di godere di una vacanza più breve o, in alternativa, un’intera crociera di una settimana, con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari. Questo itinerario dedicato all’Italia sarà prolungato sino al 3 luglio, quando la nave tornerà a proporre crociere di una settimana che visiteranno Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia. Sul Mediterraneo orientale la Costa Luminosa seguirà l’itinerario con partenza da Bari, Atene, Mykonos, Katakolon/Olimpia, Trieste e Bari (arrivo). Sempre con l’applicazione del Costa Safety Protocol: un protocollo a tutela della tua salute che integra nuove procedure operative adeguate alle esigenze di risposta alla situazione Covid-19, nel rispetto delle norme sanitarie nazionali e internazionali.



MSC Crociere, nell’augurio di un ‘buon primo maggio’ riparte da Genova con la MSC Seaside, una delle ultime navi e tra le più innovative sul piano della sostenibilità ambientale. Questa meravigliosa nave, affiancherà l’ammiraglia MSC Grandiosa, la prima nave al mondo ad aver ripreso le crociere dopo il lockdown ad agosto 2020 e che ha trasportato finora in sicurezza oltre 40.000 ospiti con un rigoroso protocollo di salute e sicurezza che sarà replicato con MSC Seaside. L’itinerario sarà inedito, con partenza da Genova tutti i sabati, che prevede crociere di una settimana con scali a Malta, Civitavecchia e – per la prima volta nella storia della Compagnia – anche a Siracusa e a Taranto. I crocieristi potranno scegliere di imbarcarsi indifferentemente in ogni porto italiano previsto dall’itinerario, in funzione di quello più comodo da raggiungere.



Sull’altra parte dell’Oceano, anche gli Stati Uniti hanno scelto di dare via libera alle navi da crociera nei porti americani a partire da questa estate a patto che il 98% dei membri dell’equipaggio e il 95% dei passeggeri siano vaccinati. Consapevoli che la Cruise Industry, come ogni altro settore industriale, non sarà mai un’attività a rischio zero, ma si possono organizzare i vari comparti cercando di mitigare i rischi di trasmissione del virus sia a bordo e sia nelle comunità portuali.

Abele Carruezzo