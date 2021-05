IL PRESIDENTE DI FEDESPEDI, SILVIA MORETTO SARA’ SPEAKER DELL’INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM SUMMIT 2021

Il suo intervento in programma venerdì 21 maggio nella sessione “Towards more resilient and innovative freight transport”

Abbiamo il piacere di annunciare che il Presidente di Fedespedi, Silvia Moretto, il prossimo 21 maggio sarà tra gli speaker dell’International Transport Forum Summit 2021, uno dei più importanti eventi dedicati ai trasporti e alla logistica a livello globale, che raduna ogni anno i Ministri dei Trasporti dei 62 Paesi membri dell’International Transport Forum (organizzazione non governativa dell’OECD e think tank sulle politiche dedicate ai trasporti), insieme ad accademici, professionisti ed esperti del settore.

Il Summit 2021 – che prevede un fitto programma di incontri a partire da oggi, 17 maggio, e fino al 28 maggio – è dedicato al tema dell’innovazione tecnologica e di come questa possa favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile per merci e persone, anche alla luce dei nuovi trend innescati dalla pandemia di Covid-19.

Il Presidente di Fedespedi – Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni internazionali – interverrà venerdì nella sessione “Towards more resilient and innovative freight transport” insieme a John Denton (Segretario Generale dell’ICC), Clemens Först (Rail Cargo Group), Anne-Marie Idrac (Alto Rappresentante per lo sviluppo di veicoli autonomi, Francia) e Azhar Jaimurzina (Capo della Sezione Logistica, Trasporti e connettività della United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP).

ITF21 è l’hashtag ufficiale della manifestazione sui social

