AdSP MLO: “il riassetto dell’area riparazioni navali – consegna capannoni di levante”

Scritto da Redazione

Conferenza stampa avente come oggetto “il riassetto dell’area riparazioni navali – consegna capannoni di levante” che si terrà in Via dei Cantieri Navali giovedì 3 giungo alle ore 12:00.

Per partecipare è necessario registrare la propria presenza al seguente link:

à https://forms.gle/ifTR5WYwFV8AJJQT9

https://forms.gle/pL3o3hdWcJHaSNG89

Per maggiori informazione sul luogo della confernza stampa clicca sul seguente link:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18oOJ2kipGn-0rsRBX0whTUjP02o87V71&usp=sharing

Visita ai capannoni

CONFERENZA STAMPA

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Confindustria Genova

Saluti Paolo Emilio Signorini, Presidente AdSP

Paolo Piacenza, Segretario Generale di AdSP

Presentazione del riassetto concessorio dell’area delle riparazioni

navali

Paolo Capobianco, Presidente della sezione Industria Navale di Confindustria

Presentazione ruolo delle aziende navalmeccaniche e del distretto industriale della cantieristica per il porto e la città di Genova

ore 12:40

ore 12:00

Il RIASSETTO DELL’AREA RIPARAZIONI NAVALI

CONSEGNA DEI CAPANNONI DI LEVANTE

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO ORE 12