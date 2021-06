MID MED Shipping Days: AL CENTRO DEL MEDITERRANEO CON IL MEDITERRANEO AL CENTRO

Il 22 e 23 giugno la prima edizione di MID MED Shipping Days, l’evento di incontro tra cluster marittimo-logistico e settori produttivi della macroregione mediterranea italiana, con la Sicilia al centro in una proiezione internazionale.



10 giugno 2021. Due settimane al via di Mid Med Shipping Day 2021, la prima edizione dell’evento che aspira ad essere il punto di riferimento per l’economia del mare e della terraferma, dello shipping, della logistica, dei trasporti e del turismo marittimo della regione transnazionale situata nel centro geografico del Mediterraneo.

Mid Med Shipping Days si svolgerà il 22 e 23 giugno in modalità live streaming, è promosso da The International Propeller Clubs e nasce dalla collaborazione tra The International Propeller Club Port of Palermo, che aggrega tutti i principali rappresentanti del cluster marittimo e portuale palermitano e della Sicilia Occidentale e di Clickutility Team, il più importante organizzatore italiano di manifestazioni legate all’economia del mare, allo shipping e alla portualità e logistica, con la partecipazione di Confetra e il sostegno di alcune delle eccellenze siciliane e nazionali nei settori di interesse.

“Sono molto soddisfatto dell’iniziativa ideata dal nostro Club di Palermo con Cickutility Team – commenta Umberto Masucci, Presidente Italia di The International Propellers Club – con cui collaboriamo da anni con grande e reciproca soddisfazione su eventi che riuniscono il cluster marittimo e logistico italiano in ottica di sinergia a sviluppo condiviso. Mid Med dall’inizio presenta tutte le caratteristiche di impostazione e contenuto necessarie per replicare il successo”.

L’evento si articola su due giornate e quattro sessioni interattive:

22 giugno

ore 10.00 – 12.30 Italia protagonista nel Mediterraneo: geopolitica, sicurezza, ambiente

ore 14.30 – 17.00 un’economia mediterranea 2.0: risorse del mare, della terra, del cyberspazio

23 giugno

ore 10.00 – 12.30 porti, retroporti, distretti produttivi

ore 14.30 – 17.00 turismo crocieristico ed eccellenze del territorio

“Il cluster marittimo-logistico-economico mediterraneo italiano ha sofferto per troppo tempo di iniziative settoriali – afferma Paolo Molinelli, presidente International Propeller Club Port of Palermo. Con Mid Med abbiamo l’obiettivo di riunire tutti gli stakeholder su una piattaforma di condivisione e di confronto sulle tematiche più rilevanti per lo sviluppo della regione mediterranea italiana, partendo dai punti di forza e affrontando i punti di debolezza. Siamo convinti che questo sia il primo passo per individuare le soluzioni e crescere insieme”.

Le conferenze vedranno la partecipazione dei decisori politico-amministrativi locali e delle Autorità di Sistema Portuale, degli stakeholder dei settori coinvolti, noti esperti nazionali ed internazionali, rappresentanti delle aziende d’eccellenze in settori come shipping e navigazione, tecnologia digitale, sicurezza, energia, sostenibilità agro-alimentare di fascia alta, assicurazioni.

“I MID.MED Shipping Days si inseriscono nella linea di manifestazioni che periodicamente si svolgono in diverse parti d’Italia – aggiunge Carlo Silva, Presidente di Clickutility Team – costituendo il punto di incontro tra cluster marittimo-logistico e settori produttivi delle macroregioni di riferimento, con una proiezione internazionale: Shipping, Forwarding&Logistics Meet Industry a Milano, Genoa Shipping Week a Genova e Naples Shipping Week a Napoli. I MID.MED Shipping Days sono il vertice sud di questo quadrilatero ideale.”

La partecipazione a MID MED Shipping Days 2021 è gratuita previa registrazione sul sito https://www.midmed.it/.