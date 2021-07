RIVA LOUNGE INAUGURA AL WATERFRONT DI PORTO CERVO

Scritto da Redazione Eventi, Infrastrutture, Italia, News, Porti, Trasporti, Turismo

Questa estate Riva, icona della nautica internazionale, farà sognare i visitatori della Costa Smeralda

Riva, emblema di eccellenza e di eleganza senza tempo, torna a illuminare l’estate della Costa Smeralda con la Riva Lounge, una novità esclusiva nell’atmosfera unica del Waterfront di Porto Cervo.

Dopo le aperture nei luoghi più rinomati della nautica, Riva Lounge sbarca anche in Sardegna, in linea con la filosofia ispiratrice “Riva inside, inside Riva”, che estende oltre lo yachting i valori del brand. La formula è quella che ha garantito il successo alle altre destination: portare il design, l’attenzione ai dettagli e l’heritage di Riva presso gli hotel, i ristoranti e i club più famosi, in prossimità di un approdo a cui arrivare a bordo di uno yacht. L’iniziativa è promossa da Smeralda Holding.

Nella Riva Lounge, inaugurata il 26 giugno in partnership con il Waterfront Costa Smeralda, il mito intramontabile di Riva sposa il design del luogo firmato dall’architetto Gio Pagani.

Nella Lounge, tutti i complementi d’arredo, come le sedie e i tavoli Aquarama, presentano le caratteristiche tipiche delle imbarcazioni e permettono di assaporare il fascino della leggenda Riva facendo toccare con mano i materiali e le essenze con cui, da quasi 180 anni, si realizzano le barche più famose del mondo, scelte e adorate da star e celebrità. Lo stile anni ’50 tipico della Dolce Vita e i dettagli unici – come le cromature, l’acciaio e il mogano laccato, le cuscinerie acquamarina – rievocano a colpo d’occhio gli yacht iconici di un’epoca dorata e indimenticabile.

I visitatori possono immergersi in un’atmosfera rilassata e al contempo ricercata, a un passo dagli yacht della Marina di Porto Cervo, uno dei moli più glamour del Mediterraneo. Chef e barman di assoluto valore rendono l’esperienza degli ospiti ancora più esclusiva.

In questa location unica si esibiscono i mixologist più talentuosi al mondo, creando drink scenografici, vere e proprie opere d’arte da sorseggiare, ispirate alle eccellenze locali e alla storia di Riva. La regia dei barman è affidata a Edoardo Arcesi. Bar manager cosmopolita, dopo aver seguito la sua passione per la miscelazione lavorando nei migliori bar di Londra e Roma, approda in Costa Smeralda, dove coniuga una spiccata vena creativa a un servizio impeccabile. La proposta nella Riva Lounge è un percorso al bicchiere originale e sofisticato, che offre la possibilità di scegliere tra cocktail creativi, un’ampia varietà di etichette rinomate e selezioni di nicchia da Petit Vigneron. Un’esperienza sensoriale tailor made, esaltata dai sapori ricercati e autentici dei piatti disegnati dai migliori chef della Costa Smeralda.

Per l’estate 2021, al Waterfront, tra i più prestigiosi nomi del lusso internazionale e gli yacht più invidiati ormeggiati nella splendida cornice del Porto Vecchio, tornano anche la raffinatissima Vip Lounge di Ferretti Group, in cui abbandonarsi al relax, e la temporary boutique di Riva (www.rivaboutique.it), per lo shopping elitario all’insegna di glamour e stile.