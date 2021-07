Presentato il nuovo rapporto Italian Maritime Economy

Si è tenuta lo scorso 7 luglio, in diretta da Napoli, la presentazione dell’ottavo Rapporto Italian Maritime Economy di SRM. Le analisi e i dati illustrati hanno mostrato gli impatti della pandemia sul settore marittimo con particolare riferimento al Mediterraneo ed evidenziato come si sono modificati gli scenari: aumento dei noli, porti congestionati, oscillazioni del prezzo delle materie prime e forte spinta verso la sostenibilità.

Sono ora disponibili sul nostro sito le slide dei relatori, il video del webinar e altri materiali di approfondimento. Clicca sul link sottostante per scaricarli.

ATTI DEL WEBINAR

Le analisi di SRM sugli impatti della pandemia e la sfida della sostenibilità per essere competitivi nel Mediterraneo

Il Rapporto – che si avvale anche dei contributi internazionali delle Università di Amburgo, Anversa e dello Shanghai International Shipping Institute – guarda al futuro post-pandemia, mettendo in evidenza le sfide che ci attendono in termini di competitività, sostenibilità e opportunità da cogliere. La valenza geostrategica del Mediterraneo, i fondi europei stanziati con il PNRR a favore della portualità e della logistica, i Green Port e le nuove frontiere energetiche (come idrogeno e GNL) sono solo alcuni dei temi affrontati in questa nuova edizione.

RAPPORTO