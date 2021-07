La Divisione Air & Ocean di Rhenus Italia si espande a Firenze e Modena

Con l’implementazione dei servizi Air & Ocean presso le due filiali in Toscana ed Emilia Romagna, Rhenus Italia rafforza la sua presenza nell’Italia centrale. Assunte nuove risorse specializzate sul territorio, l’azienda è alla ricerca di ulteriori nuove figure professionali altamente specializzate nel comparto della logistica e dei trasporti da inserire nel suo organico per sostenere la crescita e l’espansione commerciale.

I due hub, grazie alla loro posizione strategica, offriranno una sempre maggiore copertura nazionale capace di collegare tutti i principali porti ed aeroporti italiani e del mondo.

La Divisione Air & Ocean di Rhenus Italia, società leader nella logistica integrata, si espande nelle filiali di Calenzano e Campogalliano (nelle aree di Firenze e Modena), assumendo nuove risorse inserite all’interno della Business Unit.

L’implementazione dei servizi Air & Ocean negli hub di Firenze e Modena rientra in una policy più ampia finalizzata allo sviluppo commerciale dell’azienda nel Centro-Sud Italia.

La presenza di due filiali in centro Italia è infatti strategica per i collegamenti e la distribuzione delle merci da e verso le aree marittime di Adriatico e Tirreno – in particolare con le città portuali di Ravenna, La Spezia e Genova – e per offrire una copertura nazionale capace di collegare tutti i principali porti ed aeroporti d’Italia.

“Il rafforzamento delle nostre filiali di Firenze e Modena è fondamentale per il nostro piano di espansione in Centro e Sud Italia – ha dichiarato l’Ing. Guglielmo Davide Tassone – Amministratore Delegato di Rhenus Italia. “L’obiettivo è quello di presidiare sempre più capillarmente il territorio creando un network sempre più intermodale che consenta il collegamento con tutte le principali infrastrutture portuali e aeroportuali del Paese”.

“Abbiamo individuato e assunto nuove risorse specializzate per gestire tutte le mansioni della Divisione Air & Ocean relative alla logistica nel settore della moda, del tessile e della meccanica, comparti che costituiscono il fiore all’occhiello del tessuto imprenditoriale locale. Tra i molteplici servizi offerti dalla Divisione Air & Ocean in Italia centrale rientrano le consolidate connessioni da e verso il Far East per spedizioni sia complete che groupage”, ha dichiarato Emanuele Orso – Direttore Generale Divisione Air & Ocean di Rhenus Italia.

Ad oggi Rhenus Italia dispone di 34 filiali che collegano, con linee dedicate, i principali hub in Europa e nei Paesi extra Ue con diverse tipologie di servizi che includono anche l’assistenza doganale.